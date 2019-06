Snoop Dogg provoca Gascoigne, la risposta di "Gazza" è da applausi

Paul Gascoigne vs. Snoop Dogg. L'ultimo scontro social mette di fronte due personaggi molto diversi tra loro. Da un lato uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio inglese, un passato nel nostro campionato con la maglia della Lazio e una vita all'insegna degli eccessi, nel bene e nel male. Dall'altro, uno dei più affermati rapper americani. Com'è partita questa scazzottata virtuale? Da un post che Snoop Dogg ha pubblicato sul suo profilo Instagram per descrivere la differenza che c'è tra gli effetti prodotti sul fisico da marijuana e alcool. Il significato del messaggio è chiaro: a differenza dell'abuso di alcool, che ha stravolto i connotati di Gascoigne rendendolo molto più vecchio di quanto dovrebbe essere a 52 anni, fumare la cannabis mantiene giovani.

Il confronto tra le due foto è impietoso. Da una parte un irriconoscibile "Gazza", dall'altra uno Snoop Dogg che porta benissimo i suoi 47 anni. Come poteva prenderla Gascoigne? Male, ovviamente. E infatti la sua reazione, sempre via social, non è tardata ad arrivare. Prima con un messaggio pubblicato su Twitter e rivolto al suo social media manager, dove si legge: "Per l’amor del cielo, Shane! Ho avuto il cellulare hackerato per 12 anni dal Sun, la stampa mi stressa... Torno da un viaggio di beneficenza in Spagna e quando penso di essere uscito da una situazione difficile e salta fuori il fott... Snoop Dogg! Per l’amor del cielo, Shane, su che cosa sta ficcanasando?", con tanto di emoticon divertite. Ma Gascoigne, che gli appassionati di calcio ricordano per le sue uscite bizzarre e divertenti, come quella volta che sul pullman della Lazio approfittò dell'ingresso in una galleria per denudarsi e sedersi vicino all'allenatore Dino Zoff, stava solo pensando a come controbattere in modo originale allo sfottò del rapper statunitense.

FFS SHANE @Shanewh1tfield ha my mobile hacked for 12yrs from the sun the press harrasing me just back from doing charity work in Spain then just when U thought it was safe2get out of the water fucking snoop dog turns up FFS SHANE what’s he snooping about forfrom GAZZA x — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) 27 giugno 2019

Finalmente, qualche ora dopo, il colpo di genio: la foto di un cane "truccato" come Snoop Dogg, con tanto di treccine. La somiglianza è incredibile e strappa un sorriso. Ancora più divertente il commento di "Gazza": "Buongiorno Snoop Dogg, alza quel tuo pigro sedere dal letto: è l’ora della passeggiata. Whoof, whoof, brutto cretino. Con affetto, Gazza". Insomma, gli ha dato del cane. L'ennesimo colpo di genio del geniale e imprevedibile Paul Gascoigne.