Social contro Gwyneth Paltrow: "Volgare, la tua candela è da sexy shop"

Dopo " Goop Lab ", la discussa serie lanciata su Netflix per mostrare orgasmi di gruppo, esorcismi e nuove tecniche di rilassamento new age e persino la crociera su uno yacht di lusso in cui i seguaci di Goop viaggeranno ad agosto nel mar Mediterraneo " per riconnettersi con la propria anima ", come si legge sul post Instagram dedicato a questa iniziativa, non passa giorno senza che Gwyneth Paltrow faccia parlare di sé o, quanto meno, sorridere, dato che, come fa notare Metro UK, " le sue trovate sono una più assurda dell’altra, eppure hanno un loro mercato ". Che mercato mai avrà avuto la candela dal costo di 75 dollari lanciata oggi dall'attrice-guru sull’e-commerce del sito di Goop con il nome " L’odore della mia vagina " e subito sold out?

Il suo profumo viene descritto come " divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato ", senza spiegare cosa questa serie di aggettivi significhino nel dettaglio. " In che senso il suo odore è divertente? " si chiedono in tanti sui social dove l’attrice è spesso messa alla berlina per le sue idee stravaganti. Sul sito, spiegando come sia nata l’idea della candela, si legge: " Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwynet Paltrow. I due stavano lavorando a una fragranza e lei se ne è uscita con: 'Uhhh...queste essenze somigliano all’odore di una vagina'. Così abbiamo concepito questo profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato ".

E ancora: " Si è rivelato perfetto sotto forma di candela...È una miscela di geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra che riportano alla mente la fantasia, la seduzione e un calore sofisticato ". Sebbene dalla descrizione - non si capisca perché mai, come fa notare Metro UK, " la vagina della Paltrow debba avere di suo quell’odore che non è certo naturale, ma è l’insieme di più essenze combinate tra loro ", sorprendentemente la candela è andata esaurita sul sito in poche ore. Tanti i fan che non sono riusciti ad acquistarla, ma niente paura. Per loro la Paltrow ha già creato una apposita lista d’attesa per avvisarli quando il prodotto sarà nuovamente disponibile nell’e-store di Goop, mentre sui social infiamma la polemica per la " volgarità di questa candela degna di un sexy shop e di una pornostar ".