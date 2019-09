Social scatenati contro Francesco Monte accusato di aver mentito a Caterina Balivo

Qualcosa sembrerebbe non quadrare nel racconto fatto in diretta da Francesco Monte, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” nella puntata dello scorso 25 settembre, quando ha raccontato di come e quando ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Isabella De Candia.

Ad accorgersene per prime sono state le follower di Giulia Salemi a cui la fine della storia d’amore tra la loro beniamina e l’ex tronista non è andata molto giù e non perdono occasione per attaccare l’ex gieffino. Questa volta la scusa per dirgliene quattro gliel' avrebbe servita su un piatto d'argento proprio Monte durante la puntata del talk show di Rai1.

Quando la Balivo gli ha chiesto di parlare della sua vita sentimentale il 31enne tarantino ha descritto la sua Isabella con grande trasporto: “ È pugliese come me, parliamo la stessa lingua. Ci siamo trovati perché abbiamo degli amici in comune a Milano. Io mi ero lasciato da due mesi e mezzo, forse tre ed è stata una cosa del tutto inaspettata. Ci siamo trovati ad un aperitivo, abbiamo fatto due chiacchiere e poi è nato spontaneo sentirci e dirci: ‘Ci vediamo domani?’ e poi non ci siamo più lasciati ”.

Una storia molto romantica, ma che in quanto a tempistica fa sorgere alcune perplessità. Perchè i conti sembrano non tornare. Giulia Salemi e Francesco Monte annunciarono la fine della loro relazione a inizio giugno e visto che solo qualche giorno prima si erano mostrati felici e sorridenti insieme al Festival del Cinema di Cannes, all'inizio di quel mese erano certamente ancora una coppia. D’altro canto però l’ex tronista ha postato sui social la sua prima foto in compagnia di Isabella il 17 luglio.