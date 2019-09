Social in tilt: Rihanna è incinta?

La news la batte in anteprima “The Blast” per poi essere ripresa da diversi taboid americani come il "Mirror": Rihanna sarebbe incinta. Il rumor che vuole la popstar in attesa del suo primo figlio sta elettrizzando il web e passa da un capo all’altro di forum e social dove i fan, come novelli Sherlock Holmes, sono alla ricerca della prova maestra che potrebbe confermare o smentire tutto.

In assenza di ogni annuncio ufficiale, “The Blast” basa la sua teoria su una frase sibillina che la popstar originaria delle Barbados avrebbe pronunciato mentre sfilava ieri sul red carpet del “Diamond Ball” a New York, dove è stata una delle ospiti più ammirate per il suo look decisamente hot.

Fermatasi a parlare con un giornalista, come riporta in esclusiva “The Blast” Rihanna, senza alcun motivo apparente, dato che le era stato chiesto ben altro, si è messa a fare una dichiarazione da “black panter” che si presta a molte interpretazioni, con una su tutte: la bella Riri potrebbe essere incinta di una bambina.

Ecco le sue parole testuali che tanto stanno facendo discutere i fan che stanno scandagliando anche tutti i suoi ultimi look alla ricerca di qualche forma sospetta.

“ Sono una donna di colore. Mia madre era una donna di colore e così mia nonna e anche io sarò presto madre di una bambina di colore ”. Da notare che non mai pronunciato la parla “son”, ossia “figlio”, ma proprio “daughter, “figlia”, come se sapesse già il sesso.

Oppure, semplicemente, come fa notare qualcuno sui social, stava facendo un discorso femminista di orgoglio afroamericano e per forza di cosa ha dovuto dire che un giorno sarà madre di una futura donna di colore. E’ un‘ipotesi, ma a proposito di ipotesi, chi sarebbe il padre?



Incredibilmente nessuno scommette sul fidanzato, il miliardario saudita Hassan Jameel con cui fa coppia fissa dal 2017. In pole position c’è il rapper Drake a cui Rihanna è legata da anni tanto da arrivare a rivelare in diretta il suo amore per lui quando vinse il prestigioso “Video Vanguard Award” ai VMA 2016.

Pare che i due, tra alti e bassi, non abbiano mai smesso di frequentarsi. E i fan di Rihanna, a cui il miliardario saudita non è mai andato particolarmente a genio, sperano davvero che la bellissima popstar sia incinta e di Drake per via della loro intensa storia d’amore clandestina, molto più appassionante del solito legame così stereotipato tra una diva e il miliardario. Come dire, per citare Antonello Venditti, “ certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano ”, magari persino in compagnia di una bella cicogna.Chissà….



