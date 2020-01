Social in tilt per Rihanna super sexy con la lingerie per San Valentino

Se come cantante Rihanna è da più di 4 anni impegnata nella stesura del suo nuovo album, come imprenditrice non perde mai tempo. Passato il Natale, in cui ha lanciato una vendutissima linea di make up, adesso pensa a spingere quella di lingerie in vista di San Valentino, postando su Instagram una serie di scatti bollenti in cui è lei stessa a indossare le sue audaci creazioni. Con indosso un reggiseno in seta rosso fuoco, slip di pizzo e autoreggenti, la cantante è più sexy che mai nei nuovi scatti che la vedono promuovere in prima persona la nuova collezione di intimo che già in passato le ha fruttato entrate milionarie grazie al fatto di essere pensata secondo i canoni dell’inclusività, con taglie plus size facilmente reperibili a differenza di quel che accade con brand più blasonati che faticano a produrre in serie taglie che vadano oltre la XL.

Rihanna, se al momento come cantante ha un blocco creativo tanto che ci sono stati colleghi molto famosi che hanno declinato il suo invito a duettare con lei nel nuovo album, come Shaggy che ha dichiarato offeso al tabloid inglese Daily Star: "S ì, sono stato contattato per il progetto di Rihanna, ma non ho bisogno di un provino per partecipare al suo disco. I provini io li lascio ai ragazzini" , sembra un fiume in piena invece quando si tratta di lanciare nuove collezioni nel mondo della bellezza e in quello dell’intimo.

Nel make up è riuscita a farsi subito strada, scalzando brand consolidati via dal mercato perché per prima ha pensato di creare fondotinta e altri prodotti adatti a ogni tipo di carnagione esistente al mondo e non solo a quella delle donne caucasiche, mentre nel secondo ha creato collezioni di capi pensati per adattarsi a tutte le silhouette femminili, dalle più esili alle curvy, ampliando a dismisura il range di taglie disponibili, per vedere non solo decollare il suo ormai milionario giro d’affari ma anche essere incoronata paladina dei diritti civili per aver pensato in termini di inclusività.