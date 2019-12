Social in tilt per Stormi che gioca coi rossetti di mamma Kylie Jenner

Ha raggiunto in poche ore la cifra record di 15 milioni di visualizzazioni, che continuano a crescere di ora in ora, il tenero video postato da Kylie Jenner con protagonista la figlia Stormi, 22 mesi, che davanti allo specchio si mette a casaccio, divertendosi un mondo, uno dei lipstick della linea beauty firmata da sua madre. Nel video la piccola cerca con maldestri quanto divertenti tentativi di centrare la sua bocca con il rossetto, finendo col disegnarsi gran parte della faccia per poi ridere del risultato e ripetere alla sua mamma di essere molto "felice " del risultato.

" Happy, I’m Happy " dice la piccola, mentre la madre riprende con lo smartphone il primo approccio della sua bambina con il mondo del make up che, a quanto pare, sembra appassionarla, forse perché, come commentano diversi follower, " pensa di star giocando con un pastello davvero strano e particolare e non certo di truccarsi" . La piccola, avuta dalla billionaire del clan Kardashian-Jenner con il rapper Travis Scott con cui non fa più coppia dallo scorso ottobre, è la migliore testimonial possibile del brand Kylie Cosmetics di cui la madre lo scorso mese ha venduto al colosso Coty la maggior parte delle sue azioni per un valore di 460 milioni di dollari, restandone però direttrice creativa.

Continua infatti a pubblicizzarlo come sempre, sebbene ne sia proprietaria solo in parte e la piccola Stormi con la breve clip che la vede protagonista le ha dato di sicuro una grande mano in questo senso. Vederla giocare felice mentre si pittura il visino con un lipstick del marchio della sua mamma ha intenerito migliaia di follower e le sue più care amiche, come Sofia Richie, che non hanno perso tempo per lasciare un bacheca un messaggio adorante all’indirizzo della bambina che il prossimo 1 febbraio 2019 compirà 2 anni, ma sua madre Kylie sta già pianificandone la festa di compleanno, promettendo ai follower di superarsi rispetto a quella dell’anno scorso, intitolata " Stormiworld ",che è stata a tema “Luna park”, con giostre, pupazzi giganti, una mongolfiera e persino un negozietto, lo " Stormi's Shop ", dove gli invitati potevano acquistare a prezzi bassi e simbolici dei divertenti gadget ispirati alla bambina, come biscotti con impressa la sua faccia.

Su Twitter la ricca imprenditrice 22enne ha fatto sapere di non vedere l’ora di festeggiare la sua piccola Stormi: " Ho iniziato a pianificare il secondo compleanno di Stormi, Sarà pazzesco! ", ha scritto senza aggiungere nessun dettaglio e senza nemmeno stupire più di tanto i follower che da lei si aspettano normalmente cose clamorose, dato che le Kardashian-Jenner sono famose per i loro megaparty che richiedono mesi e mesi di preparazione. E Stormi per l’occasione sarà certamente vestita a festa, senza nessun rossetto sbavato a coprirle il faccino.

Intanto, mentre anche l'account di Kylie Cosmetics commentava il video di Stormi con: " Omg, sei un amore! ", i follower di Kylie Jenner, come segnala The Blast, non hanno potuto fare a meno di notare il tempismo della clip, preceduta di poche ore da quella della zia Kendall Jenner, la top model di famiglia, che in un video ormai virale, tratto dallo show " Keeping up with the Kardashian ", si spalmava uno sull’altro diversi rossetti di Kylie Cosmetics, anticipando così in qualche modo quello che aveva fatto Stormi e non era ancora online. Nel video, che su YouTube ha già superato il primo milione di visualizzazioni, Kendall fa il verso alla sorella diventata ricca con la sua linea di make up, e dice ridendo: " Adoro esagerare con le labbra. È così che è iniziato tutto ". Il suo video è piaciuto moltissimo ai fan che si chiedono però se anche Kylie l’abbia trovato poi così divertente…



