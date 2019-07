"Soffro di un deficit di attenzione". La rivelazione di Mel B che scuote le Spice Girls

È un oceano di problemi la vita di Mel B, una delle componenti delle Spice Girls. L’artista oltre ad avere gravi danni alla vista, in una recente intervista ha affermato di soffrire anche di un deficit di attenzione e di iperattività. La rivelazione che scuote ancora una volta la vita della gilr band, arriva proprio da Mel B durante una recente intervista rilasciata a "Positivity Podcast" di Paul Meckenna, riportata poi da Foxlife.

A 44 anni Mel B deve quindi fronteggiare altri problemi di salute, ma ammette che ha tutto sotto controllo. "Non solo ho un deficit di attenzione, combatto anche con la disprassia. L’esercizio fisico mi aiuta a meditare e liberare l’ansia – afferma la cantante -. Mi aiuta a stare concentrata e riesco a farlo per più di un’ora al giorno. Soffro di ansia ma cerco di stare tranquilla e di non lasciarmi prendere dal panico". La disprassia è un disturbo che riguarda il movimento e la coordinazione, che può avere ripercussioni anche le linguaggio. Nell’intervista Mel B afferma che la vita di campagna è stata un’ottima cura.

"A volte mi siedo sul portico e guardo le pecore per sei ore. Mi nutro con il ritmo della natura – spiega -. So che a volte intimidisco le persone perché sono rumorosa e troppo sfacciata ma sono anche umile e grata per tutto quello che ho e che sono. Sto cercando di vivere nel migliore dei modi".

Le recenti dichiarazioni vanno a confermare alcuni rumor che sono trapelati in rete in cui hanno visto Mel B comprare casa in Regno Unito dopo che per 15 anni è vissuta in America, a Los Angeles