Sofia Resing ha rubato il cuore di Marco Borriello?

Marco Borriello ha deciso di dire addio al calcio giocato all'età di 36 anni, a fine gennaio del 2019. Il 37enne campano è oggi dirigente del suo ultimo club, l'Ibiza-Eivissa e nel corso della sua lunga carriera ha vestito le maglie di tanti club: 15 per l'esattezza. Borriello ha giocato per Milan, Juventus, Genoa, Roma, Sampdoria, Atalanta, Spal, mentre all'estero ha giocato in Premier League al West Ham. Il classe 82 ha segnato 127 gol in carriera ma la sensazione è che con cle sue qualità e potenzialità avrebbe potuto fare molto di più.

Borriello è stato un bomber di professione ma anche nella vita privata dato che ha avuto flirt o storie più o meno importanti con le donne più belle dello spettacolo e non solo come ad esempio Belen Rodriguez. Il settimanale Chi questa volta pare averlo inchiodato e paparazzato con la sexy modella Sofia Resing che secondo i ben informati dovrebbe essere la sua nuova fiamma. Di lei si sa che è imprenditrice e che è titolare di un’azienda di costumi ed è tra le donne social richieste del momento. Sofia, infatti, vanta oltre 350.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare i suoi video e le sue foto. La Resing e Borriello non confermano e non hanno ancora postato niente insieme ma sembra proprio che la modella abbia conquistato il cuore di un single incallito come l'ex attaccante di Milan e Juventus.



