Sofija Milosevic in forma perfetta: follower in delirio per l'ex di Ljajic

Adem Ljajic ha giocato per diversi anni in Italia e dal 2010 al 2018 ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma, Inter e Torino ma con fortune alterne. Il 27enne di Novi Pazar dopo oltre 200 partite in Serie A, l'anno passato ha deciso di accettare la sfida turca vestendo la maglia del Besiktas con cui ha fatto discretamente giocando 37 partite complessive, segnando nove reti e venendo così riscattato dal club bianconero. Ljajic ha dimostrato di possedere un talento fuori dal comune ma spesso non è riuscito ad essere continuo e la sua carriera ne ha risentito. Il classe '91 fino a poco tempo fa aveva anche una fidanzata, la sexy modella Sofija Milosevic, un anno maggiore del calciatore del Besiktas.

La relazione tra i due è finita qualche mese fa, con la modella e stilista che pare sia single e con nessuna voglia di rimettersi in gioco con un calciatore. La 28enne serba ha deciso di dedicarsi completamente alla sua professione vivendo tra Belgrado e gli Stati Uniti con base a Los Angeles. Sofija negli anni ha lavorato per diversi marchi famosi come Diesel e Jeremy Scott tra Milano e New York ed è molto attiva sui social network dove vanta circa 413.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video che ne mettono in risalto il fisico mozzafiato. Come fa la bella Sofija a tenersi in forma? Semplice, con tanto allenamento. La sua ultima Instagram Story la ritrae intenta ad allenarsi duramente utilizzando anche la tecnica dei gradoni tanto cara al tecnico boemo Zdenek Zeman.



