Sofija Milosevic è la nuova fiamma di Luka Jovic? Un indizio social li inchioda

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid e della nazionale serba, ha da poco chiuso la sua relazione con Andjela Matinasevic. La stessa modella ha confermato la fine della relazione con il padre di suo figlio: "Gli auguro ogni bene, in ogni ambito della sua vita, perché è il padre di mio figlio. Ci siamo lasciati ma posso dire che ricevo regolarmente sue videochiamate perché è a Madrid. Viene spesso a trovare nostro figlio, è un padre prudente e buono, e questa è la cosa più importante. Esco con lui per un drink o andiamo tutti a cena".

La Manitasevic ha poi chiuso tagliando corto sui rumors che vorrebbero il suo ex compagno già in una nuova relazione con Sofija Milosevic, serba anche lei ed ex fidanzata di Adem Ljajic, attaccante che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Roma, Torino e Fiorentina: "Se sta insieme a Sofija? Non mi interessa chi stia frequentando". La Milosevic, tempo fa, e dopo la fine della relazione con l'attuale attaccante del Besiktas aveva parlato in questi termini di un'altra eventuale relazione con un calciatore: "Ancora con un calciatore? No, basta sono troppi".

Ad Andjela non interessa se Luka stia insieme ad un'altra donna e per ora sia Jovic che la Milosevic non sono usciti allo scoperto. Un indizio social, però, ha inchiodato i due giovani dato che entrambi si trovavano, guarda caso, a Sintra in Portogallo visto il giorno di riposo concesso da Zinedine Zidane ai suoi giocatori. Le foto postate dai due sono le medesime e con lo stesso fondo: resta solo da capire se usciranno o meno allo scoperto. Nel frattempo i tanti follower di Sofija, quasi 400.000 seguaci, si stanno godendo le sue tante istantaneesexy ma mai volgari che stanno mandando in delirio i tantissimi ammiratori.

