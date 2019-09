Sola e senza amici, Madonna vuole lasciare Lisbona?

Secondo il “Sun” la Regina del Pop, Madonna, starebbe per lasciare per sempre Lisbona perché “ si sente sola e senza amici ”. La popstar è al momento impegnata nel suo nuovo world tour, “Madame X” e le possibilità che trascorra del tempo nel castello preso in affitto a Lisbona, dove si era trasferita per dar modo al figlio David di giocare nelle giovanili del Benfica, sono molto scarse, al punto che i proprietari della sua maestosa magione starebbero accarezzando l’idea di venderla.

Il periodo trascorso in quella casa storica le ha ispirato, come dichiarato in più interviste, il suo acclamato ritorno musicale con “Madame X”, ma da quando è stato pubblicato l'album, Madonna ha trascorso poco tempo in quella casa, prima per promuovere il nuovo disco e adesso per il tour che la terrà impegnata fino a marzo 2020.

Un insider del “Sun” sostiene che “ avrebbe anche modo di far tappa a Lisbona dove vive ancora il figlio David, ma in quella città non ha amici e si sente molto sola. Si era trasferita lì per far da manager al figlio che è un vero talento del calcio, ma ha resistito solo due anni. Si annoia, la sua vecchia vita fatta di feste e mondanità le manca tantissimo ”.

A confermare questa sua nostalgia c’è stato un episodio avvenuto durante il tour di “Madame X”, lanciato a New York la scorsa settimana, quando all’improvviso Madonna ha gridato sul palco quanto le mancasse la sua New York.

“ Di Lisbona – ha aggiunto l’insider – oltre al fatto di voler assecondare le ambizioni calcistiche del figlio, le piaceva la musica, e il fado in particolare. Questi ritmi hanno influenzato il suo “Madame X” che contiene anche diverse canzoni in portoghese. Ma ora, tra un concerto e l'altro, Madonna intende dividersi solo tra le case di Londra, New York e Los Angeles ”.