Soleil Sorge conferma la crisi con Jeremias: "Questa volta non torno più"

La love story tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez stavolta sembra essere giunta davvero al capolinea. Da diversi giorni si rincorrono le voci di una presunta crisi di coppia, di un allontanamento tra i due. Il gossip, stavolta, sembra aver trovato riscontro nelle parole di Soleil Stasi, presente nella copertina del numero di Spy in edicola da domani.

“ Addio Jeremias, questa volta non torno più ”, sono queste le parole virgolettate riportate dal settimanale, che sembrano mettere definitivamente una pietra sopra la relazione iniziata all'interno dell'Isola dei Famosi, tra molti alti e bassi. Chi segue la coppia sui social aveva già intuito che ci fosse qualcosa di diverso nel loro comportamento rispetto al passato. Da diverse settimana, infatti, Jeremias e Soleil non apparivano più insieme. Un atteggiamento strano per loro, che da sempre hanno abituato i loro seguaci a tantissimi scatti di coppia.

Un altro segnale che ha fatto drizzare le antenne ai tantissimi fan di Soleil Sorge e di Jeremias Rodriguez è una frase condivisa dal ragazzo qualche giorno fa nelle storie di Instagram, che si è cancellata dopo 48 ore. “ La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso ”, ha scritto il fratello di Belen. Non c'è nessun riferimento a Soleil né tanto meno compare una menzione all'influencer ma tutti i suoi seguaci hanno immediatamente collegato le sue parole al momento di crisi della coppia.

Il settimanale Spy non ha rivelato per il momento nessun altro dettaglio sulle parole di Soleil Sorge ma quelle finora diffuse sembrano non lasciare molti dubbi su quello che sarà il futuro della coppia, se ancora si può considerare tale. Intanto per Soleil pare che a breve si apriranno le porte del teatro, visto che l'influencer sarebbe pronta a debuttare a Roma, al Teatro Gold, coronando uno dei suoi sogni. Si è impegnata tanto negli ultimi anni, ha frequentato importati corsi di recitazione a Hollywood e ha lavorato sono per arrivare alla sua grande occasione.