Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono di nuovo in crisi?

Sembra essere in atto una nuova crisi per Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, dopo quella attraversata e poi risolta lo scorso mese di luglio. I loro seguaci sono sempre più preoccupati per l'assenza di immagini di coppia e si domandano se la loro relazione non sia giunta al capolinea, ma Soleil ha una reazione inaspettata.

La voce secondo la quale Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez avrebbero preso strade diverse sta circolando da diverse settimane e con sempre maggiore insistenza. I social sono ormai diventati il buco della serratura da cui spiare i personaggi noti, che nella maggior parte dei casi non fanno nulla per celare il loro privato ma, anzi, amano condividerlo ed esporlo con chi li segue. Non c'è da stupirsi, quindi, se nel momento in cui si notano dei cambiamenti, i follower si fanno delle domande.