A soli 22 anni Hailey Baldwin annuncia il suo addio alle passerelle

Lei è una delle modelle più apprezzate dai marchi di alta moda. Ha 22 anni, è la moglie di Justin Bieber e conta su Instagram ben 20,5 milioni di follower. Eppure Hailey Baldwin pare che abbia deciso di mettere una pietra sopra alla sua carriera da modella. Non c’è nessuna conforma ma, gli indizi che sono trapelati su i social, confermerebbero i dubbi in merito.

Il Corriere ricostruisce quanto è trapelato dalle stories di Hailey Baldwin. Tutto sarebbe cominciato dopo la pubblicazione di una foto in cui la modella ha lasciato intendere che è arrivato il suo momento di dire addio alle passerelle. Lo scatto è di una sfilata dello scorso autunno del brand Zadig & Voltaire. "So che il tuo braccio non dovrebbe stare così in alto quando sfili in passerella – si legge –. Sto facendo una cosa del genere perché da ora in poi in sfilerò più". Il messaggio ha lascito i fan senza parole e, secondo le ultime notizie, Hailey Baldwin ha mantenuto la promessa. La sua ultima apparizione è nel mese di dicembre per una sfilata di Versace. Non c’è un annuncio ufficiale ma sarebbero molti i motivi che avrebbero spinto la giovane a dire addio alle passerelle.

Dopo il matrimonio ha sempre confermato che si sarebbe dedicata esclusivamente alla famiglia, affermando che persino Justin Bieber sarebbe stato molto infelice nel veder sfilare la moglie in passerella. A questo si sarebbero aggiunti anche problemi di salute, legati a forti e imprevedibili attacchi di panico. Per ora la decisione sarebbe irremovibile, ma Hailey Baldwin continuerà a lavorare nell’ambiente, poserà solo per servizi fotografici. Gli ultimi contratti la vedono per Max Mara e Levi’s.