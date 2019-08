La moglie di Bonolis criticata per i denti della figlia: "Con tutti i soldi che hai..."

Sonia Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, che in pochi minuti ha diviso a metà l'opinione pubblica.

L'immagine in questione immortala un tenero abbraccio delle due bambine della Bruganelli, Silvia e Adele, che insieme a Davide sono i 3 figli avuti da Sonia con il conduttore di Ciao Darwin, Paolo Bonolis. Il tenero scatto realizzato mentre la celebre famiglia si trovava in Trentino Alto Adige, e precisamente a Baita Daniel Hütte, non ha ricevuto solo consensi su Instagram. Tra le critiche giunte dagli utenti, infatti, si legge in particolare l'attacco di un hater, che taccia i genitori Bonolis e Bruganelli di essere tirchi nei riguardi della loro bambina: "Con tutti i soldi che guadagnate, potreste spenderne alcuni facendo mettere dei denti alla figlia".

Un messaggio alquanto critico e al veleno che Sonia Bruganelli non ha voluto commentare, per evitare di creare una polemica sul conto delle figlie, Silvia, che soffre sin dalla nascita di problemi di deambulazione, e Adele, la quale è presumibilmente la vittima della pesante critica sulla dentizione.

Ma Sonia non guarda alle critiche per le sue figlie sono assolutamente "la mia vita".