La moglie di Bonolis ancora nella bufera per la cena di lusso sul jet

Non è uan novità che Sonia Bruganelli ami condividere con i suoi fan i momenti più belli della sua vita: la moglie di Paolo Bonolis non ha mia fatto mistero che preferisce mostrare i lussi che si concede tenendo solo per sé i momenti bui. E puntualmente, ad ogni scatto postato sui social dalla donna, si scatenano delle polemiche: anche l'ultima foto non è stata da meno. Sonia ha postato la foto della sua cena di lusso consumata su una aereo, evidentemente in prima classe, mentre si sta recando alle Maldive. Il commento poi completa il tutto "La mia idea di relax" .

Immediatamente, si sono scatenati i commenti degli haters che hanno sottolineato come la Bruganelli non perda occasione per mettersi, dal loro punto di vista, in cattiva luce. "Lo fa per provocazione o per pura superficiale ostentazione?": questo è solo uno degli esempi dei messaggi che sono stati lasciati sotto la foto incriminata. E sebbene qualcuno difenda Sonia, come ad esempio Carolyn Smith che ha invitato tutti a vivere e lasciar vivere, la maggior parte dei messaggi sono contro la moglie di Bonolis.

Sonia, però, va dritta per la sua strada: alla Bruganelli poco importa di ciò che pensano gli altri, lei ama circondarsi di lusso e condividere questi momenti. Poco prima della foto sull'aereo aveva mostrato anche tutti i costumi che stava portando per il suo viaggio: tutti di marche di lusso e quindi molto costosi. La moglie del presentatore però già in più di un'occasione ha ribadito il su pensiero e si è mostrata molto sicura di sé.