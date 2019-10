Sergio Volpini: "Sono ancora l'Ottusangolo"

Sono trascorsi quasi 20 anni dalla prima edizione del Grande Fratello, il reality olandese che è arrivato in Italia a inizio anni 2000, rivoluzionando di per sé il linguaggio della tv moderna. I concorrenti della prima edizione, chi più chi meno, sono ancora oggi sulla cresta dell’onda. Come Sergio Volpini, l’ex surfista che da tutti è stato definito l’Ottusangolo, dopo le prese in giro della Gialappa’s Band.

Come riporta Dilei.it, Volpini non è riuscito a scrollarsi di dosso quel nomignolo e lo ha confessato nel corso di una lezione all’università Cattolica, organizzata proprio in vista dei festeggiamenti della prima edizione del Gf. "All’epoca avevo la presunzione di un giovane ventenne. Prima di entrare nella Casa ho studiato il format olandese sperando di poter capire i suoi meccanismi. Invece? Molte cose interessanti non sono mai andate in onda – confessa-. Sono stato letteralmente travolto dal successo e una volta arrivato in studio ho capito di essere diventato famoso. Se sono ottusangolo? Lo sarò per sempre. Per molto tempo non sono stato Sergio Volpini".

Durante l’incontro, l’ex concorrente rivela che si è trovato costretto a vivere con quel soprannome per cercare di calcare l’onda del successo. "Ho dovuto accettare di essere l’Ottusangolo perché per il resto a nessuno interessava chi fossi in realtà. Ho sofferto di una patologia che si chiama gelotofobia".

Ora ha 44 anni e per di più dopo il GF, Sergio Volpini ha vissuto all’estero. "Le ho provate tutte. Credo che morirò come ottusangolo. Nel 2010 sono scappato all’estero per cercare di tornare a essere uno sconosciuto".