"Sono Wonder Woman però ho rischiato grosso"

E va beh, ci mancava solo questo brutto incidente per elevarla definitivamente allo status di supereroe, pardon, supereroina. Wonder Woman d'Urso, Wonder Barbara, come si definisce nei video scherzosi postati in rete nelle ultime ore, è sopravvissuta a una brutta caduta, andando a sbattere contro una grande lastra di cristallo, si è rialzata, ha chiamato i soccorsi, dopo due giorni era di nuovo negli studi di Cologno e, da ieri, si è ripresentata in video per il debutto stagionale di Pomeriggio 5. Intanto prepara Live-Non è la d'Urso in partenza domenica prossima in prime time e Domenica Live previsto per il 22. Se questa non è una donna dotata di super poteri, allora non lo è neppure Peter Parker...

Dunque, Barbara, un miracolo o doti eccezionali?

«Vabbè, abbiamo giocato con Wonder Woman per il video promozionale di Live, in realtà mi sono salvata per un vero miracolo. Potevo morire. Quella lastra mi è arrivata tra l'orecchio e la mandibola, pochi centimetri e poteva spaccarmi la testa o sfigurarmi».

E, invece, dopo soli dieci giorni è già in pista.

«Merito delle cure del medici dell'Humanitas, della fisioterapia, del collarino, degli antidolorifici. Non dormo di notte per i dolori, ma comunque sto meglio e la mente funziona...».

Ma non si è neppure spaventata?

«Come no, da morire, ho capito che mi ero fatta male sul serio. È stato un trauma, ma io non mi fermo mai, reagisco. E questa vicenda mi ha insegnato ancora di più che la vita va vissuta con gioia e serenità perché in un attimo può cambiare tutto».

Non sarebbe stato il caso di prendersi una pausa per recuperare?

«Figuriamoci, e chi mi abbatte! Dopo due giorni sono tornata in studio a fare le riunioni, con il collarino... Anche con 40 di febbre io non mi fermo. C'è il pubblico che mi aspetta».

E, dunque, riparte - al suo solito - con il pieno di trasmissioni, ben tre... Cosa ci riserva Live-Non è la d'Urso: una lungo seguito del Pamela Prati gate (la truffa del matrimonio dell'attrice con l'ormai famoso Mark Caltagirone)?

«Certo, già dalla prima puntata ci saranno novità ed esclusive che ovviamente non annunciamo. Se ci sono elementi di cronaca nuovi, non vedo perché non dovremmo occuparcene, anche in abbondanza».

In molti la accusano di esagerare, di aver cavalcato in maniera ossessiva la storia, anzi di esservela addirittura inventata.

«Figuriamoci, su quest'ultima assurdità ci rido sopra. Noi abbiamo fatto un'inchiesta giornalistica e abbiamo rivelato che si trattava di una truffa. Poi questo ha scatenato molte altre questioni, come quella del bambino usato per fingere un'adozione, e non potevamo fare altro che continuare a occuparcene, anche nei risvolti più assurdi».

Con le nozze finte, avete inventato un nuovo genere televisivo: la soap reality, una fiction con personaggi esistenti.

«La si chiami come si vuole, sta di fatto che il pubblico ha mostrato un grande interesse. Mi hanno raccontato che le persone si riunivano in gruppi di ascolto. E, comunque, se alla gente piace distrarsi, sognare, farsi calamitare da una sorta di fiction con persone vere, non ci vedo nulla di male».

Ma, alla fine, chi si è inventato questo grande truffa mediatica?

«Ah boh, io non ci ho capito ancora niente...».

Cosa vedremo di nuovo a Live?

«Dopo il bellissimo e straordinario caso di Paola Caruso che ha ritrovato la madre biologica grazie alle nostre trasmissioni, abbiamo deciso di dedicare un angolo del programma, che chiameremo dna, per aiutare altre persone che stanno cercando i genitori biologici. Ci hanno scritto moltissime persone nelle stesse condizioni. Quella parte sarà curata da Paola e sua mamma Imma con la supervisione, ovviamente, di esperti del dna».

E Domenica Live ripartirà con l'orario ridotto, da metà pomeriggio?

«Sì, ma ricordo che è una mia scelta perché, nonostante sia Wonder Woman, anche io ho dei limiti e non posso curare tre trasmissioni contemporaneamente. Alla domenica la novità sarà una sorta di torneo in cui personaggi famosi reinterpretano dei video clip musicali in maniera originale e questo spazio si chiamerà Domenica Alive».

Insomma, alla fine, ci svela quali sono i suoi veri super poteri?

«Mangiare tanto e mangiare bene, tanta acqua, integratori, ginnastica, come ricordo sempre. Lo possono fare tutti. Sperando che non gli caschi una lastra in testa...».