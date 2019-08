La sorella di Neymar lo difende: "Il Psg non vincerà più nulla senza di lui"

Neymar è ormai giunto al capolinea al Psg ed entro il 2 settembre dovrà trovarsi una squadra anche perché da ora in poi sarà difficile recuperare il rapporto con società, tecnico e tifosi. I supporter del Psg, infatti, lo hanno pesantemente contestato durante il match contro il Nimes dove naturalmente l'ex di Santos e Barcellona non è stato convocato. I tifosi della squadra campione di Francia in carica hanno fatto ancora di più esponendo alcuni striscioni di insulto nei confronti del 27enne brasiliano: "Neymar te ne devi andare", oppure altri offensivi come "O'Ney figlio di p...".

Il suo compagno e amico Kylian Mbappé ha provato a mediare ma si è detto preoccupato per un futuro senza Neymar: "Cercheremo di essere competitivi ma non bisogna raccontarsi fandonie. Vedremo cosa succederà ma questo dipenderà anche dalla situazione di Neymar. Senza di lui, non è lo stesso". In difesa di Neymar, invece, si è prontamente schierata la sexy sorella Rafaella Santos che su Twitter ha preso la situazione di petto insultando i tifosi del Psg: "Siete degli esseri umani disgustosi e maleducati! Vorreste avere ancora mio fratello nella vostra squadra. Non vincerete nulla senza di lui. Cog***ni".

La ragazza vanta quasi 5 milioni di follower su Instagram e non perde tempo per postare foto che la ritraggono in atteggiamenti provocanti e con abiti che ne mettono in risalto le forme mozzafiato.