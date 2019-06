Chiara e Angela Nasti mandano in delirio i fan su Instagram

Chiara e Angela Nasti hanno fatto impazzire i followers per uno scatto di coppia condiviso sui loro profili Instagram. La foto in questione ritrae vicine le due sorelle, che sono riuscite ad attirare tanti fan (e tanti commenti).

La recente partecipazione al dating show Uomini e Donne ha portato un interesse maggiore per la piccola delle sorelle, Angela che qualche settimana fa, ha scelto Alessio Campoli. Chiara Nasti era invece già conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Influencer che ricopre da tempo.

Per la maggior parte dei fan la bellezza delle sorelle Nasti è indiscutibile a tal punto da paragonarle alle sorelle Rodriguez, proprio perché sono molto seguite su Instagram, e riescono a fare il pieno di commenti e like. Eppure qualcuno attribuisce a loro un piccolo ritocchino in più...

Ma l'ultimo post in cui appaiono seno contro seno, una di fronte all’altra, mentre posano sensuali davanti all’obiettivo di un cellulare ha mandato in delirio alcuni fan indecisi se preferire: “Quella di destra o di sinistra”, mentre qualcuno si dice pronto a “Capitare in un guaio del genere"…