A sorpresa arriva Amici Vip, cancellata Music Farm

Fino a poche ore fa era certa la messa in onda del programma Music Farm il talent musicale di Magnolia di cui erano anche state date alcune anticipazioni come ad esempio la conduzione di Alessia Marcuzzi che quest’anno non sarà in onda con “L’Isola dei Famosi”.

Ma non soltanto si è parlato anche del primo concorrente che secondo molti doveva essere Irene Grandi. Abbastanza certo era anche per il nome dell’inviato Enrico Silvestrin. Arriva invece oggi lo stop della trasmissione che avrebbe visto la messa in onda ad ottobre.

La rete invece ha deciso diversamente e Music Farm è stato cancellata per fare posto ad Amici Vip, un colpo di mano dell’ultimo momento. Una produzione targata Maria De Filippi che la vedrà alla conduzione. Dalle prime indiscrezioni sembra che saranno presenti personaggi noti del mondo dello spettacolo in generale non soltanto cantanti o vecchie glorie.