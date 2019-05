Sorpresa al Giro d’Italia: al traguardo c’è Don Matteo

Il Giro d'Italia 2019, 102esima edizione della manifestazione, è partito lo scorso 11 maggio da Bologna per concludersi il prossimo 2 giugno a Verona, nell'omonima Arena. In tutto 21 tappe per un totale di 3 578,8 chilometri, di cui una davvero a sorpresa.

Durante la quarta tappa, infatti, quasi all’altezza del traguardo poi tagliato dal velocista Richard Carapaz, all’improvviso si è palesata la figura di un sacerdote in sella a una bicicletta. Via via che procedeva i suoi connotati hanno preso sempre più forma fino a rivelare quelli di Terence Hill nei panni di Don Matteo, in sella alla mitica bicicletta che esibisce in ogni puntata del seguitissimo serial tv ambientato a Spoleto, in Umbria.

Il famoso attore ha tagliato di slancio il traguardo della quarta tappa del Giro d’Italia, la “Orbetello-Frascati”, tra lo stupore dei presenti. Terence Hill ha percorso l’ultimo tratto del percorso salutando il pubblico che, subito dopo averlo riconosciuto, gli ha tributato una vera e propria ovazione.

“ Mi sto allenando per le salite e le discese di Spoleto, ci vediamo a gennaio! ”, ha raccontato l'attore ai cronisti presenti per la diretta dell’evento sportivo, dando appuntamento all'anno prossimo per le nuove puntate della 12esima stagione della serie incentrata sulle gesta del parroco-detective da lui impersonato con successo sin dal 2000.

