Sorpresa romantica di Camilla per il compleanno di Carlo

Camilla Parker Bowles ha preparato una sorpresa in occasione del settantunesimo compleanno del Principe Carlo.

Come riporta l’Express, il Principe di Galles è stato impegnato in un minitour di due giorni in India e avrebbe incontrato la moglie successivamente a Bangalore, per partire insieme alla volta della Nuova Zelanda. Tuttavia, Camilla l’ha raggiunto prima, in barba alle previsioni secondo cui la coppia avrebbe trascorso l’importante genetliaco separata, a causa degli impegni della Corona.

Così la duchessa di Cornovaglia, in quel di Bangalore, ha prenotato un’esperienza benessere per lei e il marito, in una struttura olistica che aveva già visitato cinque volte, e che offre yoga, massaggi ayurvedici, trattamenti con omeopatia e naturopatia. Inoltra la struttura è immersa nel verde, all’interno di una fattoria organica di circa 30 acri. In questo modo, Camilla ha ritagliato per Carlo del tempo di qualità da trascorrere insieme in occasione del compleanno di lui.

Carlo e Camilla sono al centro di una lunga storia d’amore iniziata negli anni ’70, quando i due si incontrarono a una partita di polo. Quando il Principe tornò dal suo servizio militare nella Royal Navy, Camilla lo lasciò per sposare Andrew Parker Bowles. Carlo sposò poi Lady Diana nel 1981, avendo con lei due figli, il Principe William e il Principe Harry, e divorziando nel 1996. Negli anni ’90, la duchessa divorziò da Parker Bowles, tornando in questo modo Camilla Shand: il coronamento della storia d’amore è avvenuto infine nel 2005, quando la Regina Elisabetta II ha acconsentito a un Royal Wedding decisamente in sordina.

In ogni caso, Camilla non è stata la sola persona a festeggiare con una sorpresa il compleanno del Principe Carlo. Sugli account Instagram ufficiali della Royal Family sono apparsi infatti vari messaggi. Il più toccante di tutti è stato pubblicato sull’account Instagram dei duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, dove è stato inserito uno scatto inedito in bianco e nero del battesimo di Archie Harrison lo scorso luglio, con la didascalia: “ Buon compleanno a sua altezza reale il Principe di Galles - gentiluomo, padre, nonno! ”.

Anche l’account di Kensington Palace ha condiviso tre foto di Carlo, una con entrambi i figli, una con il solo William - che erediterà il titolo di Principe di Galles - e il terzo con Kate Middleton e l’ultimo arrivato di casa Cambridge, il Principe Louis. Intanto a Mumbai, il Principe ha tagliato la torta e ricevuto regali dai bimbi indiani.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?