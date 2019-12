Sorpresa a Tu si que Vales per Sabrina Ferilli, che canta con suo cugino

Grandi sorprese durante la penultima puntata di Tu si que vales, che ha visto tra i concorrenti una persona ben nota a uno dei giudici. Lui si chiama Ennio e arriva da Fiano Romano. È il cugino di Sabrina Ferilli, che ha deciso di esibirsi sul palco del programma leader del sabato sera per fare una sorpresa a sua cugina.

L'attrice romana non era a conoscenza della presenza del suo parente, tanto da stupirsi vedendolo entrare in scena insieme alla Piccola Orchestra di Fiano Romano. Ennio Ferilli, come dirà in seguito Sabrina, è un musicista per passione da tantissimi anni e in quest'occasione si è fatto portavoce del gruppo di musicisti. Il suo intento era quello di portare sul parco Sabrina Ferilli per cantare con lei Roma nun fa' la stupida stasera, uno dei grandi classici della musica romana. È il brano più noto della commedia musicale Rugantino, per la prima volta in scena nello storico Teatro Sistina di Roma nel 1962. Non una canzone qualunque, dato che Sabrina Ferilli è fortemente legata a questo brano, avendolo portato in scena per tre anni consecutivi, proprio al Teatro Sistina. L'attrice, infatti, per tre stagioni ha interpretato Rosetta, la protagonista del Rugantino.

Nonostante un iniziale timore nel cimentarsi in un'esibizione canora davanti al pubblico, Sabrina Ferilli ha accettato il duetto con suo cugino. L'attrice non è riuscita a contenere l'emozione e qualche lacrima ha rigato il suo viso prima di iniziare a cantare. L'esibizione è stata coinvolgente e appassionante, le voci di Ennio e di Sabrina hanno riscaldato lo studio di Tu si que vales, tanto da commuovere i giudici. La Piccola Orchestra di Fiano Romano, della quale l'attrice conosce diversi componenti, ha accompagnato con successo dal vivo i due cantanti. Immancabile il giudizio positivo dei giudici e della giuria popolare, che hanno premiato la qualità dello spettacolo offerto e non solo l'emozione trasmessa da Sabrina Ferilli e da suo cugino.