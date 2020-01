Sotto inchiesta le foto in Canada di Meghan Markle

Tutto è bene quel che finisce bene? A quanto pare la nuova vita di Meghan Markle, lontano dal clamore e dalle regole di Corte, non è iniziata nel migliore dei modi. La rottura con la Corona è un dato di fatto ma, dalle prime indiscrezioni che sono trapelate in rete, pare che il divorzio dei duchi di Sussex dalla famiglia reale è stato istantaneo ma per nulla doloroso. Ognuno ha fatto le sue scelte e ora Meghan e Harry si godono la loro rinnovata serenità. Il fatto è che a tutti interessa sapere come sta vivendo la Markle la sua nuova vita da ex duchessa e da donna comune. I paparazzi e i giornalisti sono sempre dietro l’angolo a caccia di scoop, e infatti, soprattutto negli ultimi giorni, le indiscrezioni sul suo conto sono aumentate a vista d’occhio. E a quanto pare, Meghan Markle non sarebbe felice del comportamento che le sta riservando la stampa nazionale. Lei vuole vivere da commoner e continuare la sua attività benefica.

Per questo motivo la ex duchessa minaccia azioni legali contro i media inglesi, ma anche contro quelli canadesi, se osano disturbare la sua privacy. Questo gesto che finisce per accendere i riflettori quanto possono essere ossessivi alcuni magazine e tabloid d’informazione, è scaturito dopo la diffusione delle prime foto della Markle a Vancouver. Gli scatti che subito hanno fatto il giro del web, sono stati diffusi dal Daily Mail. Il giornale inglese ha fotografato Meghan mentre era a spasso con i cani e con in braccio il piccolo Archie. Felice e rilassata, pareva che non fosse così contrariata nel farsi fotografare in pubblico. Invece sulla questione c’è una svolta.

Come ha diramato in una nota l’ufficio legale di Meghan, gli ex duchi sarebbero pronti ad avviare azioni legali non solo verso quei pararazzi che si sono appostati fra i cespugli, ma anche verso tutti quei giornali che invaderanno la sua vita privata e diffonderanno indiscrezione non vere sul suo conto. Non a caso, la villa in cui la Markle vive con Harry, ha un sistema di videosorveglianza all’avanguardia.

Gli avvocati avrebbero già avvisato la stampa di non pubblicare nessun materiale non autorizzato, per evitare che news e pettegolezzi possano influire sulla vita di coppia. La storia pare ripetersi. Già qualche mese fa Harry aveva accusato i media inglesi per la diffusione di materiale non autorizzato, ora finalmente liberi dalle regole di corte, gli ex duchi potranno agire con rapidità anche su denuncie e attacchi alla loro privacy?