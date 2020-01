Spenser Confidential con Mark Wahlberg arriva su Netflix

Mark Wahlberg torna con Spenser Confidential, film targato Netflix e diretto da Peter Berg, in cui azione e commedia sono le caratteristiche principali.

Spenser Confidential, la trama del film

Spenser è un ex poliziotto di Boston da poco uscito di prigione. Una volta fuori dovrà fare i conti non soltanto con gli eventi delle sua vita che ormai sono cambiati, come il rapporto con l’ex fidanzata Cissy, ma anche con chi lo vuole morto. Spenser infatti era finito in prigione a seguito della scoperta della verità su di un misterioso omicidio ma ora, di nuovo libero, ha intenzione di fare giustizia. Ad aiutarlo ci saranno l’ex compagna Cissy, l’amico di vecchia data nonché allenatore di boxe Henry e il suo nuovo assistito - e nuovo coinquilino - Hawk.

Spenser Confidential è un nuovo capitolo di uno personaggio già apparso sugli schermi televisivi durante gli anni ’80 con la serie tv ABC “Spenser: For Hire”, a sua volta basata sui romanzi polizieschi di Robert B. Parker. Inoltre, durante gli anni ’90, sulle avventure di Spenser furono realizzati quattro film solo per il mercato televisivo, anticipati prima da una serie tv spin-off dedicata al personaggio di Hawk.

Chi vedremo nel film di Netflix

Oltre a Mark Wahlberg, Spenser Confidential vedrà tra i suoi protagonisti anche Winston Duke, attore conosciuto in Noi di Jordan Peele e in Black Panther, qui nella parte della spalla di Spenser, Hawke. Il mentore del protagonista, Henry, sarà invece interpretato dall’attore Alan Arkin, premio Oscar per Little Miss Sunshine, qui alla sua seconda collaborazione con Netflix dopo la serie tv Il metodo Kominsky. Nel ruolo di Cissy invece Iliza Shlesinger, attrice che ha già lavorato con Mark Wahlberg per la commedia Instant Family del 2018. Da segnalare inoltre la presenza anche del rapper americano Post Malone, il quale interpreterà uno dei carcerati che darà filo da torcere al protagonista.

Nuova collaborazione per Mark Wahlberg e Peter Berg

Alle regia di Spenser Confidential c’è Peter Berg, nome che in più occasioni si è legato a quello di Mark Wahlberg. I due infatti hanno lavorato insieme per diversi film d’azione in qualità di regista e protagonista principale. Parliamo di Lone Survivor, Deepwater - Inferno sull’oceano, Boston - Caccia all’uomo e Red Zone - 22 miglia di fuoco.

Uscita e trailer di Spenser Confidential

Spenser Confidential sarà disponibile sul catalogo di Netflix a partire dal prossimo 6 marzo. Di recente la compagnia americana ha rilasciato il primo trailer del film in cui si vede come le caratteristiche action del cinema di Peter Berg siano confermate e mescolate questa volta con lo humor del protagonista Mark Wahlberg, in linea con la storia su cui si basa la pellicola.