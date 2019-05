Spice Girls, bagni di ghiaccio e tequila per festeggiare l'inizio del tour

Sebbene sia passato più di un decennio da quando le Spice Girls si sono esibite in un tour mondiale, le ragazze non hanno dimenticato come si fa a divertirsi e a scaricare la tensione dopo una serata così emozionalmente intensa come può essere quella del debutto, avvenuto ieri sera a Dublino.

Non tutto è andato come previsto, soprattutto per un guasto all’impianto fonico poi riparato in corsa durante il concerto, ma i costumi, le coreografie e le voci stesse delle 4 popstar hanno davvero incantato tutti i fan, felicissimi di poter riascoltare le grandi hit della band. Finito lo show al “Croke Park” di Dublino, le Spice Girls hanno offerto da bere a tutta la loro crew di ballerini, coreografi, registi e addetti alla produzione, brindando fino all'alba, in particolare con litri di tequila, servita non solo per gli shot, ma per riempire le vasche da bagno delle lussuose suite dell’albergo dove alloggiavano tutti insieme.

Per via di una scommessa, infatti, Mel B e Mel C si sono dovute immergere per 10 minuti in jacuzzi piene di tequila in cui sono stati gettati chili di cubetti di ghiaccio. Altro che crioterapia! Ma le due hanno dimostrato di avere una tempra da atlete, resistendo fino all’ultimo secondo, per poi scaldarsi con altri shot di tequila.

Molto più “tranquille” Geri Haliwell ed Emma Bunton che si sono divertite a ballare e improvvisarsi bartender per la crew, inventandosi sul momento drink tanto originali quanto super alcolici. Nulla si sa al momento della dopo-festa delle quattro Spice che, però, hanno tutto il tempo di riprendersi alla grande perché la seconda tappa del tour è prevista a Manchester il prossimo 1 giugno.



