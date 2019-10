Spice Girls, niente più tour per l'astio tra Mel B e Geri?

Niente tour in Australia e niente resident-show a Las Vegas per le Spice Girls, forse a causa di una presunta faida tra Mel B e Geri Halliwell.

Il DailyMail racconta come le due artiste non si parlino più dalla fine del tour delle Spice nel Regno Unito, conclusosi pochi mesi fa. Pare che tutto sia partito dal rifiuto di Geri di proseguire con le esibizioni - rifiuto che avrebbe portato alla perdita di un guadagno presumibilmente stimato in 50 milioni di sterline. Sembra anche che Mel B e Geri si siano scontrate a lungo, mentre Mel C ed Emma Bunton avrebbero infine deciso di non continuare a esibirsi in un nuovo tour all’estero.

La ragione potrebbe essere nel fatto che le artiste erano inizialmente d’accordo a proseguire con le esibizioni solo se ne fosse valsa, finanziariamente, la pena. Invece, un resident-show a Las Vegas frutterebbe molto meno di un tour nel Regno Unito, considerando come porterebbe le quattro donne lontano dalle proprie famiglie - che per loro rappresentano una priorità - per un periodo troppo prolungato.

La notizia della presunta faida arriva dopo la lite mediatica che c’è stata nei mesi scorsi tra Geri e Mel B. Scary Spice ha infatti affermato di aver avuto un rapporto saffico con Ginger Spice ai tempi dei loro esordi come band. Le dichiarazioni di Mel pare abbiano infastidito molto Geri, generando imbarazzo fra le due. Si giungerà a una pace e quindi a nuovi concerti per le Spice?

