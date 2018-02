Le Spice Girls sono tornate: la foto di gruppo con il manager

Sembrava impossibile e invece le Spice Girls sono tornate. E la conferma arriva da una fotografia pubblicata sui social.

La band femminile più amata degli anni '90 ha deciso di riunirsi. Le indiscrezioni circolavano già da un po' di tempo, ma ora la conferma ufficiale arriva proprio dalle protagoniste. Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown e Melanie Chisholm si sono incontrate a casa del loro storico agente Jo Milloy, conosciuto come Ginger Spice.

Se la foto della reunion pubblicata sui social non bastasse a dare la certezza ai fan, sono arrivate anche le parole dell'agente che, ai media britannici, ha dichiarato: "Ci sembra sia arrivato il momento giusto per esplorare nuove opportunità insieme". Dal "Wannabe", il loro primo singolo, sono passati ormai ventidue anni, ma i fan non hanno dimenticato le ragazze più famose degli anni '90 e sono pronti a riascoltarle di nuovo.