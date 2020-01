Spike Lee, primo afroamericano presidente di giuria a Cannes

Spike Lee è stato nominato presidente di giuria al festival di Cannes 2020, in programma dal 12 al 23 maggio. È lo stesso festival a renderlo noto, tramite una nota. Spike Lee succederà al cineasta messicano Alejandro G. Iñárritu. Il regista e produttore cinematografico statunitense, come riporta l'agenzia Lapresse, ha dichiarato: "Personalmente, il festival del cinema di Cannes (a parte il fatto che è il più grande festival cinematografico del mondo - senza voler offendere nessuno) ha avuto un impatto enorme sulla mia carriera cinematografica. Si potrebbe persino arrivare al punto di dire che Cannes ha plasmato la mia traiettoria nel cinema mondiale". Lee ha proseguito: "In conclusione, sono onorato di essere la prima persona della diaspora africana a ricoprire questo ruolo".

Spike Lee presidente di giuria al 73esimo festival di Cannes

Sarà il cineasta statunitense Spike Lee a presiedere la giuria della 73esima edizione del festival di Cannes. L'evento si terrà dal 12 al 23 maggio 2020. Lee vanterà il primato di essere il primo afroamericano ad occupare un simile ruolo, che nel 2019 ha ricoperto il messicano Alejandro G. Iñárritu. Il regista, attore e produttore cinematografico ha dichiarato entusiasta: "Quando sono stato chiamato non potevo crederci: ero felice, orgoglioso e sorpreso allo stesso tempo".

È inutile specificare come l'iconico Spike Lee sia un punto di riferimento per il cinema afroamericano. L'artista 62enne, nel corso della sua carriera, ha vinto ben 4 oscar: il primo come sceneggiatore di "Fa la cosa giusta", il secondo per il suo lavoro nel documentario "4 little girls" , il terzo alla carriera e il quarto (e finora ultimo) per la sceneggiatura di "BlacKkKlansman". Spike Lee vanta, inoltre, una stella con il suo nome sulla Walk of Fame. Nei titoli di testa dei suoi film appare sempre come marchio di fabbrica la seguente scritta: A Spike Lee Joint.

Tra i suoi più celebri lavori ricordiamo: "Lei mi odia", "Malcolm X", "Miracolo a Sant'Anna" e "He Got Game". Lee ha diretto anche alcuni spot della Nike con protagonista il giocatore di basket Michael Jordan che con il cineasta condivide una decennale amicizia. Il produttore cinematografico ha lavorato anche in Italia quando nel 2004 ha diretto uno spot della TIM. Ambito anche in campo musicale, Lee ha lavorato su numerosi videoclip, tra cui: "Do your dance" di Stevie Wonder, "Born to fight" di Tracy Chapman e "Cose della vita" di Eros Ramazzotti.

