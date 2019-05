Sports Illustrated, ecco le tre sexy cover girl del numero più hot

Sono Tyra Banks, Camille Kostek e Alex Morgan le tre modelle che quest’anno sono riuscite a conquistare la copertina del numero più atteso dell’anno di “Sports Illustrated”, la special edition con una parata di super bellezze in bikini.

In edicola è possibile scegliere il magazine con in copertina la sexy modella preferita e tra le tre non c’è che l’imbarazzo della scelta perché ognuna incarna un ideale di bellezza diverso.

Se Tyra Banks a 45 anni è davvero mozzafiato nel suo bikini giallo che contiene a stento le sue forme giunoniche, la 27enne Camille Kostek è dolce e sensuale con i suoi lunghi capelli biondi e un succinto bikini grigio che lascia poco spazio all’immaginazione. Più sportiva e atletica la splendida 29enne Alex Morgan nel suo costume blue con top sbottonato al punto giusto.



È dal 1964 che Sports Illustrated, la principale rivista statunitense di sport, ogni anno pubblica la sua edizione speciale, “Sports Illustrated Swimsuit Issue”, la cui cover è ambitissima dalle top model di tutto il mondo perché si tratta di numeri storici.

Finora sono state 55 le special edition pubblicate, con in copertina le donne più belle di sempre.



