Spot di Fabio Fazio allo ius soli. FI: "Parla senza contraddittorio"

Ius soli e immigrazione. Lo spot va in scena a Che tempo che fa. Ancora una volta Fabio Fazio fa una scelta di campo. A questo giro entra a gamba tesa su una discussione infuocata che sta dividendo il Paese: la legge che regala la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia. La sinistra vorrebbe approvarla anche se gli italiani non sono d'accordo e, soprattutto, anche se in parlamento non ha il numero per farlo. " Non si capisce su quali basi, se non quelle ideologiche e propagandistiche - commenta Renato Brunetta - governo e maggioranza vogliono proseguire su questa strada. L'unica alleanza che hanno è quella con Fabio Fazio con i suoi ospiti di parte, per una trasmissione di parte inaccettabile e indegna del servizio pubblico" .

Fabio Fazio e il suo programma Che tempo che fa, che quest'anno ha traslocato su Rai1, ottengono ancora un buon risultato ma gli ascolti in prima serata scendono nuovamente. Ieri sera, stando ai dati dell'Auditel, gli spettatori in prime time sono stati 4 milioni 539mila, contro i 4 milioni 831mila di una settimana fa. Lo share, invece, è stato del 18,24%, mentre sette giorni fa era stato del 18,87%. In crescita invece, rispetto a una settimana fa, gli ascolti della seconda parte del programma: 2 milioni 886mila (contro i precedenti 2 milioni 862mila) e share del 16,82 (domenica scorsa era stato del 15,04). A far infuriare gli spettatori, però, sono ancora una volta i temi trattati a Che tempo che fa. Ieri sera è stato, infatti, trattato in maniera unilaterale e senza alcun contraddittorio il controverso tema della cittadinanza agli immigrati nati in Italia. Una proposta che, come fa notare Maurizio Gasparri, "non solo non è considerata una priorità" , ma "per la stragrande maggioranza degli italiani è assolutamente da bocciare" .