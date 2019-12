Una spy story a cartoni perfetta per la famiglia

I bambini vanno educati all'arte e il cinema non deve essere da meno. Per questo, un cartone come Spie sotto Copertura, in uscita il giorno di Natale (anche negli Usa), potrebbe essere considerato alla stregua di un primo passo verso un genere del tutto particolare come quello dello spionaggio. Attraverso l'animazione, insomma, si cerca di invogliare i bimbi ad approcciarsi verso qualcosa di diverso dalle (a volte banali) trame tipiche di un cartoon. E, infatti, questo titolo ha tutti gli ingredienti di quello che potrebbe essere considerato un film «alla James Bond», fatti i dovuti distinguo. Perché sempre di un lungometraggio per fanciulli stiamo parlando e, quindi, con una sceneggiatura che si sforza di non prendersi troppo sul serio, concedendosi varie licenze che, ovviamente, non trovereste in una spy story adulta. L'agente segreto Lance Sterling, che ha la fattezze, non a caso, di Will Smith (visto che, nella versione originale, gli presta la voce), è il più bravo nel suo lavoro, osannato come un divo. Lui, altezzoso e pieno di sè, veste sempre in maniera impeccabile. Un giorno, entra in contatto con Walter Beckett, un giovane inventore rimasto orfano dopo aver perso la madre poliziotta, perita durante una missione eroica. Lo scienziato ha creato numerosi marchingegni e gadget, del tutto inusuali rispetto alle dotazioni fornite agli agenti. In particolare, il suo «travestimento biodinamico», è talmente rivoluzionario da suscitare perplessità. Dalle stelle alle stalle. Qualcuno ha assunto le sembianze di Lance per compiere atti criminali e ora l'agente si trova costretto a difendersi dalle accuse. Per sbaglio, poi, beve un filtro che consente di mutare forma, trasformandosi in un piccione. Il giovane inventore potrebbe aiutarlo, ma Lance è abituato a muoversi da solo. Un cartone da periodo natalizio pensato per piacere anche agli adulti al seguito, capace di strappare diversi sorrisi e meno banale di tanti prodotti similari. Non sempre si mantiene costante; però è uno di quei pochi titoli per il quali non rimpiangerete gli euro versati.