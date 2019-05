Stadio, Gaetano Curreri cade sul palco e finisce in ospedale

Il leader degli Stadio, Gaetano Curreri, è diventato vittima di una caduta, durante la prima tappa del nuovo tour del suo gruppo musicale. La data tenutasi nel maceratese, che avrebbe dato il via al nuovo spettacolo organizzato dagli Stadio, è stata subito sospesa per via di quanto è accaduto a Curreri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23, quando il concerto di debutto dello “Stadio Mobile – Live 4.0 Tour” stava volgendo al termine.

Gaetano Curreri e il videomessaggio per i fan

Gaetano Curreri è stato prontamente soccorso dai volontari della croce rossa di Camerino e in particolare da un medico. L'artista è stato ricoverato in ospedale, dove ha voluto registrare un videomessaggio per rassicurare i suoi fan. "E' stata una brutta caduta, capita - ha fatto sapere il cantante ai follower, nel video condiviso su Facebook-. Ci vediamo presto ai prossimi concerti”.

“Sto leggendo i vostri messaggi su Fb, mi date una grande carica, una ventata di voglia di tornare sul palco al più presto” , ha aggiunto il musicista, parlando dal letto dell'ospedale. “Lo sapete, io sono un grande ballerino – ha infine scherzato Gaetano-. Ogni tanto anche Bolle cade e quindi posso cadere anch’io… Vi voglio bene, ciao a tutti e grazie ancora dei vostri messaggi”.

Anche gli altri membri degli Stadio, i colleghi dell'infortunato, hanno voluto rassicurare i follower, con un messaggio pubblicato dai profili social del gruppo: “Vogliamo tranquillizzarvi sulle condizioni di salute di Gaetano, è stata una caduta accidentale che non ha riportato gravi conseguenze. Vi terremo aggiornati, grazie per l’affetto dimostrato”.