Stallone, De Palma, Avati. L'estate al cinema è a colori

Agli spettatori italiani non sembra vero. Abituati come sono stati, a doversi sorbire, durante i mesi estivi, per la maggior parte delle settimane, avanzi di cassetto o presunti «blockbuster», chissà cosa è parso loro, in questi fine settimana, nel trovare titoli appetibili, di solito programmati nelle altre stagioni. Situazione classica, per dire, se vivete negli Usa, ma non se dimorate dalle parti nostre. Per dire, già il 26 giugno è uscito Toy Story 4, ultimo capitolo, bellissimo, della saga Disney, che, di fatto, ha ottenuto incassi importanti a dimostrazione dell'apprezzamento del pubblico. Quella successiva, l'asso calato è stato Annabelle 3, l'horror raffinato, da spettatore «adulto», così come bene è andato anche l'ennesimo capitolo delle fughe dalle prigioni di Sly Stallone, protagonista, nonostante l'età, dell'action Escape Plan 3 - L'ultima sfida. Il vero blockbuster del mese di luglio, però, è uscito l'11, ovvero l'atteso Spider-Man: Far From Home nel quale l'amichevole Uomo Ragno di quartiere, ripartendo dagli avvenimenti del re degli incassi, Avengers: Endgame, si trova alle prese con una gita scolastica all'estero, dovendo fronteggiare la minaccia dell'amico/nemico Mysterio.

Se poi ci aggiungete che nella stessa settimana sono usciti sia il thriller Domino, diretto da De Palma, certo, uno dei suoi lavori più brutti, ma tant'è, e Welcome Home, noir con protagonista Scamarcio (anche qui, il film, artisticamente è poca cosa), capirete che le alternative, per un pagante desideroso di cinema, non mancavano. Il titolo più «allettante» tra le numerose uscite del 18 luglio è stato, certamente, Serenity, altro thriller (genere che, insieme agli horror, va per la maggiore in estate), visto il duo di protagonisti, ovvero Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Il 25 luglio, altro momento da segnare con il circoletto rosso sul calendario, grazie all'uscita di Men in Black: International. La saga, non c'è probabilmente bisogno di presentarla visti gli incassi degli episodi precedenti; in questo caso, si tratta di un riavvio della serie, affidandosi alla coppia collaudata Chris Hemsworth - Tessa Thompson. A proposito di horror, forse il più atteso di questa estate 2019 è Midsommar - il villaggio dei dannati, film di punta anche della programmazione Usa. E veniamo ad agosto, che, quanto a proposte, non è da meno. L'1, ad esempio, è in cartellone Hotel Artemis, uno dei film di fantascienza più riusciti degli ultimi tempi. Protagonista è Jodie Foster che dirige, da anni (siamo nel 2028), una sorta di Pronto Soccorso dove curare malfattori feriti, purché siano iscritti e rispettino delle ferree regole. Molto interessante è anche Una famiglia al tappeto che, al di là del titolo poco riuscito trattasi di una buona pellicola biografica che racconta la storia della lottatrice di wrestling Paige, la più giovane a vincere il WWE Divas Championship, dovendo superare le difficoltà non solo per entrare nei professionisti, ma anche di un fratello, geloso del suo successo. E gli italiani? Sicuramente, da vedere, se non l'avete fatto, Baby Gang, firmato da Stefano Calvagna, sorta di docufilm che racconta, utilizzando attori presi dalla strada, il mondo della criminalità giovanile e della prostituzione minorile romana.

Così come curioso è Nevermind, titolo inglese per la pellicola diretta da Eros Puglielli, su cinque persone le cui storie sono legate da follia e aberrazione umana, mentre Dolcissime (sempre l'1), di Francesco Ghiaccio, ruota intorno a tre amiche adolescenti costrette a fare i conti con i chili di troppo. Uno pensa all'8 agosto come la desolazione cinematografica. Invece, sorpresa, potrete gustarvi il catastrofico The Quake - Il terremoto del secolo. E che dire, nello stesso giorno, di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, film, si badi bene, a sé stante, generato dalla famosa saga di macchine e adrenalina. Nello specifico, i protagonisti sono Luke Hobbs e Deckard Shaw che qui dovranno, pur da nemici, unire le proprie forze per fermare una minaccia biologica.

A Ferragosto, l'horror si moltiplica, addirittura, per tre, facendo contenti i tanti cultori del genere. Crawl - Intrappolati racconta la storia di una ragazza che va a cercare il padre durante un uragano di categoria 5. Il genitore si trova ferito in uno scantinato, ma lei non può trascinarlo fuori perché, a causa dell'acqua che si è sollevata, due enormi alligatori si sono nascosti nella stanza; il problema è che per non morire annegati, occorre tentare la fuga. In Isabelle, l'ultima evocazione, una coppia in dolce attesa si trasferisce in una nuova casa: peccato che, dall'abitazione di fronte, una malvagia presenza femminile li osservi e non solo. Quanto a The Nest (Il Nido) di Roberto De Feo, il protagonista è un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle, la cui madre lo costringe a vivere prigioniero nella sua casa, fino all'arrivo di una adolescente che scardinerà gli strani equilibri famigliari. E, il 21 agosto, si punta forte su Il Re Leone, il live action della Disney che, ovviamente, prende spunto dal famoso cartone. Sempre in quel weekend, potrete vedere il nuovo film di Pupi Avati, titolato Il Signor Diavolo, ambientato nel 1952, sull'omicidio di un adolescente che tutti ritenevano indemoniato. Consigliato anche Charlie Says, pellicola che racconta il «fenomeno» Charlie Manson, visto dagli occhi delle sue tre seguaci più fedeli. E la chiamano estate.