Per la stampa inglese Belen è solo una modella di Playboy

Alcuni giorni fa Belen Rodriguez è finita al centro di una polemica per un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

A suscitare le critiche è stato il modo in cui la showgirl argentina gioca con il figlio Santiago. I due si divertono a tirarsi la torta in faccia, quando Belen fa un gesto "discutibile". La bella argentina, infatti, in un contesto scherzoso ha tirato fuori la lingua per togliere dalla bocca e dal naso del figlio un po' di panna.

Il caso Belen-Santiago non è passato inosservato neanche all'estero tanto che il Daily Mail, riportando la notizia, definisce il gesto "inappropriato". Se da una parte il giornale inglese ha visto e pubblicato il video, dall'altra non si è informato su chi sia Belen. Il tabloid la definisce erroneamente "una modella di Playboy", rivista per cui Belen ha sì posato, ma nell'ormai lontano 2009. Nell'articolo non c'è alcun riferimento alla sua carriera televisiva e alla sua popolarità ma solo un breve passaggio sulla sua vita sentimentale: Marco Borriello, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Nessun accenno ad Andrea Iannone.

I commenti

Le reazioni all'articolo sono state di diversa natura. "Oh, per favore, è suo figlio, non non c'è niente di inappropriato. Scendi dal tuo piedistallo Daily Mail", scrive un utente, mentre molti altri sottolineano il carattere scherzoso del contesto: "Stanno solo giocando, lei gli ha leccato un po' di crema dalla faccia, si stanno divertendo! Non si tratta di baci con la lingua".

Altri lettori, invece, sono tutt'altro che comprensivi: "A prescindere dal fatto che sia la madre, è un comportamento disgustoso!"; "Povero bambino, ora sarà senza dubbio insultato e bullizzato grazie a questa madre disgustosa"; "Nauseante, se qualcuno la pensa diversamente è un pervertito".