A Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino è senza Belen

Stasera, in data 23 settembre, verrà trasmessa su Rai 2 la nuova puntata di Stasera tutto è possibile, un game-show condotto da Stefano De Martino. Dopo aver presentato insieme alla sua ritrovata coniuge, Belen Rodriguez, La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è tornato a coprire un ruolo importante su Rai 2, stavolta però senza avere al suo fianco Belen Rodriguez.

In un'intervista concessa a Radiocorrieretv, il padre di Santiago si è detto entusiasta di questo suo ultimo ingaggio a Stasera tutto è possibile, al timone di cui è stato fortemente voluto dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero. "Per la prima volta sfido me stesso e mi metto in gioco da solo - ha dichiarato il 29enne De Martino, che ha impugnato un importante testimone a Stasera tutto è possibile, lasciatogli in eredità dal suo predecessore Amadeus - ho delle responsabilità. Il debutto è stato senz’altro emozionante e sono soddisfatto, ma c’è ancora tanto da fare, non mi accontento e sono solo all’inizio. Non amo bruciare le tappe per arrivare subito all’obiettivo, voglio godermi ogni momento nel migliore dei modi, preparandomi e studiando. La preparazione è molto importante, qualunque cosa tu faccia".

Le guest-star di Stasera tutto è possibile

Per chi si domanda chi possa apparire nel secondo appuntamento tv del suo format, Stefano De Martino anticipa: "C’è già un parterre ricchissimo. Ci saranno le colonne storiche del programma, come Biagio Izzo, il mago Forest, Maurizio Casagrande e Francesco Paolantoni, che conoscono tutti i giochi. Poi, di volta in volta, arriveranno altri personaggi". Oltre ai summenzionati vip, all’Auditorium figureranno anche Le Donatella, Antonio Giuliani, Valeria Graci e Ricky Memphis.