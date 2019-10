"È stata troppo cattiva con Lady Gaga". Elton John critica Madonna

Il mondo dello spettacolo (e non solo) sta tremando di fronte alle rivelazioni di Elton John trapelate su "Me", la sua prima autobiografia. Il celebre artista che ha rivoluzionato il panorama della musica pop, è sempre stata una persona fuori dagli schemi, amato e odiato per il suo carattere pungente. E proprio quel carattere ha creato diverse tensioni da chi, come lui, ha scalato le classifiche di gradimento del pubblico. “Me” è un racconto a cuore aperto degli anni in cui Elton John ha stigmatizzato la sua figura nel mondo della musica e, nel suo libro, ha voluto raccontare il rapporto che ha avuto con alcune stelle della musica. Fra queste spunta anche Madonna.

Elton John ha criticato aspramente il comportamento della regina del pop, affermando che non si sarebbe comportata in maniera adeguata nei riguardi di Lady Gaga. Tutto sarebbe nato dopo un’intervista che Madonna aveva rilasciato ad ABC News, in cui ha affermato che la neo-diva del pop con "Born This Way" aveva pubblicato una canzone molto simile alla sua "Express Yourself". John affermando comunque che le due canzoni sono simili, non comprende il comportamento di Madonna. "Lei è stata molto cattiva a riguardo, soprattutto perché afferma di essere una sostenitrice delle donne – rivela –. Questo comportamento è sbagliato. Un’artista affermata non dovrebbe affossare la carriera di una cantante all’inizio della sua carriera".

Nel libro Elton John prosegue nel suo duro attacco, affermando che Miss Ciccone è stata fin troppo dura nella critica che ha rivolto a Lady Gaga. "Lo dice una che con Like A Virgin sembrava una spogliarellista al luna Park – continua –. Ho detto cose orribili su di lei, ma volevo tenerle per me. Purtroppo quelle rivelazioni sono state montante dopo un’intervista che ho rilasciato a una TV australiana. Nessuna ha compreso però che stavo raccontando solo un semplice aneddoto a un amico".

Nel libro si parla anche di Lady D, Michael Jackson e tanti altri nomi dello spettacolo.