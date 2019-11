Stefania Orlando: "Diventerò madre a 52 anni in maniera naturale"

Ospite in studio a "Vieni da me" insieme al marito Simone Gianlorenzi, sposato in seconde nozze dopo la relazione fallita con l’attore Andrea Roncato, Stefania Orlando ha annunciato che a 52 anni si sente finalmente pronta ad avere un figlio e che con molte probabilità avrà la possibilità di diventarlo “ in maniera naturale ”. Durante l'intervista con Caterina Balivo, guardando suo marito, sposato con una romantica cerimonia sulla spiaggia lo scorso luglio, la showgirl ha dichiarato: “ Questo è il mio vero matrimonio, Simone è il mio vero amore. Nella vita avviene una volta sola. Quando lo incontri, lo capisci ", ha confidato la showgirl, che non considera “ un vero matrimonio, per il senso profondo che gli dò io, quello che ebbi con Andrea Roncato ”.

La showgirl ha sposato il fidanzato Simone Gianlorenzi, dopo 11 anni d'amore. Davanti al mare di Fregene, con tutti gli ospiti vestiti di bianco, tra cui Angela Melillo, Manila Nazzaro, Monica Setta, Adriana Volpe, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo, Matilde Brandi e Fiordaliso. A officiare il rito civile è stata la sua grande amica Rita Dalla Chiesa, mentre a fare la proposta di matrimonio sarebbe stta la orlando con una telefonata.



" Amore, che dobbiamo fare? ", gli chiese la showgirl dopo che in una intervista avevo dichiarato che nei loro progetti futuri, dopo tanti anni di relazione, c'era sicuramente il matrimonio e il desiderio di mettere sù famiglia. Chiedendogli un consiglio per essersi forse fatta prendere la mano, parlando a nome di tutte e due senza aver mai prima affrontato insieme il discorso, lei gli ha chiesto ancora: 'Allora? Lo vogliamo fare? '. E lui le ha risposto ridendo: ' Beh sì, se proprio insisti! '. Così. anche se la proposta di matrimonio è stata decisamente particolare, la cerimonia di nozze è stata invece molto romantica e tradizionale e Stefania Orlando, rivedendoil video del suo matrimonio durante il talk condotto dalla balivo, si è commossa in diretta.

Poi la domanda su una possibile maternità, ora che ha trovato il partner giusto con cui fare grandi progetti. Stefania Orlando ha risposto: “ Francamente non ho mai sentito questo forte desiderio di diventare mamma. Quando ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi. Lì è scattato qualcosa dentro di me ”. La showgirl sembra quindi pronta a rendere padre il suo Simone.



“ Nella vita mai dire mai. Posso ancora avere dei figli in maniera naturale. Quindo no, non scarto questa possibilità. Potrebbe essere una cosa meravigliosa ”, ha aggiunto, spiegando che “ negli anni ho raccontato più volte di non aver mai avuto l'istinto materno. Ho parlato dei miei amici a quattro zampe e dell'amore incondizionato che ho riversato su di loro, ma oggi - ha aggiunto commossa - qu alcosa dentro di me come donna sembra essersi come risvegliato ”.