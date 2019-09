Stefano De Martino prende il largo, che detta così può significare un’infinità di cose. Ma, questa volta, nonostante parliamo di gossip non si tratta della sua storia d’amore con Belem che fortunatamente va davvero a gonfie vele, bensì di un suo vecchio sogno, quello di prendere la patente nautica.

Arrivato questa mattina presto ad Ischia con la barca di amici comuni, ha aspettato pazientemente di fare il suo esame in mare, proprio come succede quando si prende la patente per l’auto. La voce si è sparsa, e nonostante Ischia sia abituata ad ospitare tantissimi vip, soprattutto d’estate, il suo volto non è passato inosservato, e sono subito accorsi i paparazzi per riprendere la cosa.

Paparazzi che sono stati però gentilmente allontanati, forse per dar modo all’ex ballerino, ora presentatore di successo, di potersi concentrare nel migliore dei modi per questo esame. Due sono state le prove che ha affrontato, una teorica, e l’altra pratica in mare, su un tipo di barca chiamata Poseidon.

A sovrintendere la prova, due agenti della Capitaneria di porto, e il Comandante del porto che ha chiesto a Stefano di eseguire varia manovre come quella di accostamento o retromarcia per sincerarsi che possa essere in grado di pilotare un’imbarcazione.

L’esito delle due prove è stato brillantemente superato ed ora De Marrtino può essere tranquillamente chiamato "Capitano" e può “prendere il largo come vuole”. Con lui, dicevamo c’erano solo degli amici, Belen e Santiago sono invece rimasti a Milano visto che ormai la scuola è iniziata.a

Ma papà Stefano li raggiungerà presto, ormai è inseparabile dalla sua famiglia, e c’è da dire che dopo oggi ha un altro modo di scappare dai paparazzi, non soltanto a piedi o in macchina, ora anche via mare.