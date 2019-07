Stefano e Belen si regalano una barca. Arriva Santiago

Dopo le vacanze a Ibiza, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si stanno concedendo qualche giorno di relax in Italia. La coppia in questi giorni sta navigando al largo dell'isola di Capri a bordo di un potentissimo motoscafo nuovo di zecca, che i due si sono regalati per suggellare il ritorno di fiamma.

In quest'inizio d'estate hanno infiammato i social con le loro foto a tinte hot scattate sull'isola spagnola e sono pronti a replicare all'ombra dei faraglioni capresi. La barca, con elegante deck in teak e scafo blu, è stato messo in mare da pochi giorni e i due sembrano divertirsi come due ragazzini con il loro nuovo acquisto. Come tutte le imbarcazioni da diporto, anche quella di Belen e di Stefano è stata battezzata e i due non hanno scelto un nome un caso. Scritto in grande a poppa, con caratteri maiuscoli dorati, spicca il nome “Santiago” come il loro figlio. Non stupisce che Stefano e Belen abbiano scelto di chiamare la loro prima imbarcazione come il loro primogenito, sicuramente il più felice della ritrovata intesa tra i genitori.

Non è chiaro se i due trascorreranno il resto delle ferie a Capri, dove Stefano è di casa, o se torneranno a Ibiza, l'isola che amano entrambi e che da anni scelgono entrambi, anche da separati, per le loro vacanze.