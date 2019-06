"Stefano sa fare tutto". La foto di Belen Rodriguez che ha incantato il web

Sono una delle coppie più amate dei social e, da quando sono tornati insieme, sia Belen Rodriguez che Stefano de Martino, non smettono di incantare il mondo dei social con i loro scatti pieni d’amore. Anche l’ultimo che è stato postato dalla Rodriguez nella serata di ieri ha conquistato i fan con più di 324mila mi piace.

Belen ha gli occhi chiusi, i capelli legati in un semplice chignon, il viso è appoggiato alle tempie del suo amato Stefano. L’ex ballerino di Amici ora lanciatissimo conduttore, si lascia coccolare dalla sua compagna: di nuovo. Ha indosso una semplice maglietta bianca dove si intravede un piccolo tatuaggio e ha le cuffie poggiate sul collo. "Te adoro", scrive la showgirl su instagram. Non è dato sapere il luogo e il motivo della foto, ma da quello che sembra, De Martino si sarebbe re-inventato come deejay. Fioccano come solito commenti di apprezzamento per la coppia social del momento, ma c’è chi non smette di mettere in cattiva luce l’amore che è divampato fra la Rodriguez e il ballerino.

"Ma li sa mettere anche i dischi?", scrive un utente. Non tarda ad arrivare la risposta di Belen che mette a tacere ogni possibile critica. "Stefano sa fare tutto". La frase è stata molto apprezzata, racimolando a sua volta molti like e commenti divertiti soprattutto dal pubblico femminile. Non è la prima volta che la Rodriguez prende le difese del suo Stefano. Il bello della loro relazione è proprio questa conturbate complicità.