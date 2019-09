Stefano Sala e Dasha Dereviankina sposi in gran segreto?

Matrimonio a sorpresa per Stefano Sala e la sua fidanzata Dasha Dereviankina, che si sarebbero sposati in gran segreto lo scorso 15 agosto. La notizia è stata rilanciata dal sito 361 Magazine, che ha raccontato il retroscena di una cerimonia da sogno nella splendida cornice del Lago di Como. Presenti solo pochissimi intimi, gli amici più stretti della coppia, i familiari e pochi volti noti al grande pubblico. In questo modo la coppia ha potuto anche preservare il "silenzio social" ed evitare la fuga di notizie.

La relazione tra Stefano Sala e Dasha sembrava essersi conclusa durante l'esperienza del modello all'interno della casa del Grande Fratello Vip nel 2018, quando il ragazzo sembrava essere molto vicino alla sua collega Benedetta Mazza. Tra i due sembrava esserci un grande feeling e Benedetta Mazza non ha mai nascosto di avere un debole per il bellissimo modello dagli occhi azzurri. Uscito dalla Casa, però, Stefano Sala ha capito di amare la sua Dasha più di ogni altra cosa e ha cercato di riconquistare il suo cuore in qualsiasi modo e pare ci sia riuscito, stando agli ultimi sviluppi.

Stefano Sala non ha mai dimostrando un interesse sincero e reale per Benedetta Mazza, che recentemente ha dichiarato di aver interrotto qualsiasi rapporto con il ragazzo. Per adesso né Stefano Sala e nemmeno Dasha Dereviankina hanno commentato la notizia e continuano a trincerarsi nel loro silenzio. È probabile che quella della coppia sia stata una scelta dettata dalla volontà di voler preservare il loro amore, che da quando si sono ritrovati vivono lontano dalle luci della ribalta. Secondo quanto riferisce 361 Magazine, alla cerimonia sul Lago di Como c'era anche la splendida Sofia, la bambina che Stefano Sala ha avuto dalla relazione con la modella brasiliana Dayane Mello.