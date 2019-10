Steven Spielberg e Bruce Springsteen in vacanza in Italia

Vacanze italiane per il rocker Bruce Springsteen e il regista Steven Spielberg. I due sono atterrati nelle scorse ore all'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova a bordo di un jet privato. Il Boss, che ha festeggiato 70 anni lo scorso 23 settembre, ha deciso di trascorrere una vacanza a bordo dello yacht del regista, grande amante della Liguria e del mare italiano. Accompagnati dalle rispettive mogli (Kate Capshaw e Patti Scialfa) e dai cani di famiglia, Bruce Springsteen e Steven Spielberg si sono diretti al Porto Antico per imbarcarsi sulla Seven Seas, lo yacht del celebre regista.

Il viaggio lungo le coste italiane è iniziato subito e, pur rimanendo sconosciute rotta e destinazione, Springsteen e Spielberg sono sbarcati, nella giornata di lunedì, a Portofino. Nelle foto comparse sui social network l'insolita coppia di amici è stata paparazzata in giro per la cittadina ligure. Il regista vestito con una camicia floreale e cappello stile panama, mentre il cantante indossava una polo bianca e il consueto cappellino da baseball. Insieme alle mogli, cantante e regista si sono concessi un po' shopping a Portofino, una breve pausa pranzo e qualche autografo e selfie con i fan, per poi ritornare a bordo dello yacht e proseguire il viaggio.

Tanta la curiosità attorno alla coppia di celebrità approdata nella rada di Portofino dove era ormeggiata la Seven Seas, imponente e lussuosa imbarcazione composta da sette camere, cinema, piscina, palestra, sala massaggi, spa e una pista per l'atterraggio degli elicotteri. Attorno al porto e in centro non sono mancati i curiosi e i fotografi a seguire i movimenti del cantante e del regista che, a quanto pare, hanno deciso di festeggiare così, con una crociera italiana di fine estate, il settantesimo del rocker.