Sting sta male: raffica di concerti annullati in Europa

Con cinque comunicati ufficiali diffusi sui social network Sting ha annunciato di dover annullare altrettanti concerti. Lo stop forzato del suo tour "My songs" è arrivato come un fulmine a ciel sereno negli ultimi giorni. Niente concerti a Ghent, Monaco, in Repubblica Ceca e a Stoccarda. Il primo post social in cui Sting e il suo staff hanno comunicato l'annullamento del live risale a sette giorni fa. Poi, ogni giorno, un nuovo comunicato con la cancellazione una dietro l'altra delle date del tour previste fino al 15 luglio.



Difficile capire inizialmente quale fosse il problema di salute che da oltre una settimana ha costretto Sting ad annullare i suoi concerti. Nei primi giorni, nei post, si leggeva soltanto di un problema di salute per il quale i medici lo avevano obbligato allo stop alle esibizioni: " Sting è sinceramente dispiaciuto per l'accaduto e di aver creato disagio ai suoi fan ". Poi, finalmente, sono arrivate le spiegazioni ufficiali sul suo problema di salute: " Sting è in via di guarigione ma sta ancora soffrendo per un'infezione virale alla gola ed è stato consigliato dal suo medico di non esibirsi al concerto di domani sera. Si rammarica sinceramente deludendo o provocando disagi ai fan e non vede l'ora di tornare a Bonn per esibirsi il prima possibile ".

Niente di serio dunque. Il cantante, al secolo Gordon Matthew Sumner, si sta curando seguendo alla lettera le disposizioni dei dottori e tornerà presto a esibirsi sul palco.