Bianca Guaccero e l'ex fidanzato Nicola Ventola ancora vicini?

Bianca Guaccero, una donna dalla bellezza solare invidiabile, è tuttora single. Ma i pettegolezzi attorno all'avvenente conduttrice incombono, e riferiscono che la Guaccero si sia incontrata, qualche giorno fa, isolatamente con il suo ex fidanzato Nicola Ventola. L'eclettica Bianca Guaccero, è una donna dalle virtù soprendenti. Da un paio di anni è tornata sulla cresta dell'onda, conducendo con brio e creatività il programma pomeridiano Detto Fatto. Il successo ottenuto in breve tempo dall'affascinante conduttrice barese è stato notevole, a tal punto che è stata riconfermata anche quest'anno alla guida del format televisivo. La camaleontica conduttrice ha ricevuto, inoltre, altre proposte di conduzione, a cui in autunno potremo assistere con piacere.

La Guaccero è stata, poco tempo fa, in vacanza nella sua amata terra assolata di Puglia. E, nel territorio della provincia barese, la bellissima artista ha potuto riabbracciare i suoi familiari e i suoi amici più fedeli. Ma, allo sgardo acuto della rivista rosa Chi non è sfuggito che la Guaccero ha rincontrato anche, molto volentieri, il suo ex amore Nicola Ventola. Entrambi sono originari della Puglia, e malgrado la fine della loro relazione, hanno continuato a coltivare nel proseguo del tempo il loro rapporto, che, pur se a distanza, è rimasto sempre vivo. I due, dunque, si sono rivisti in Puglia con estremo piacere, e senza alcuna remora. L'attrice di Bitonto e l'ex calciatore sono rimasti molto legati, poiché il loro è stato un grande amore, anzi, con precisione, il primo memorabile amore.

Un altro indizio che palesa al pubblico che tra la Guaccero e Ventola vi sia un legame solido e vero, attiene al fatto che entrambi interscambiano like e commenti frequenti sui social. Segnale indicante che il rapporto tra i due ex fidanzati non si è spento completamente. I follower hanno notato che la loro beniamina commenta sovente teneramente i post pubblicati su Instagram dal suo ex compagno. La storia d'amore tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola è nata molti anni addietro, durante l'età dell'adolescenza, risalendo al periodo scolastico. Entrambi, frequentando lo stesso liceo, si sono prima conosciuti e poi legati sentimentalmente. Una storia importante, nonostante l'età immatura, poiché è durata molti anni. Progressivamente, da adulti hanno imboccato percorsi differenti sia sotto il profilo lavorativo che privato. La Guaccero è diventata un'affermata professionista nel mondo dello spettacolo, mentre Ventola ha avuto una brillante carriera calcistica, militando in squadre di serie A. La conduttrice pugliese si è sposata con il regista Dario Acocella, con il quale ha concepito la piccola Alice. Mentre Ventola ha intrecciato una relazione intima con una modella che le ha donato un figlio, Kelian. Attualmente, la Guaccero è separata dal suo ex marito. Ventola, oggi, è entrato nel mondo della televisiione digitale nel ruolo di opionista, ma riguardo la sua privata non si hanno notizie certe.