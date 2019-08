La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è finita? Lui confida: "Mi ha lasciato lei da un mese"

La storia d'amore infinita tra la longilinea Mercedesz Henger e Lucas Peracchi a quale stadio si trova attualmente? Dopo le mille traversie e vicissitudini attraversate da due ex amanti, parrebbe che adesso la relazione sia davvero giunta all'epilogo finale. Oramai è da mesi che il rapporto dell'ex coppia procede altalenante, in un alternarsi di periodi di guerra e pace tra i due. Le ultime notizie, che ci aggiornano sullo stato del rapporto tra l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi e l'ex tronista di Uomini e Donne, ci giungono proprio da Peracchio. Quest'ultimo sul suo profilo social, nelle Instagram stories, ha interloquito con un suo fan, ammettendo laconico che la storia tra lui e Mercedesz è relamente terminata. Egli avrebbe affermato: "Mi ha lasciato lei da un mese".

Dopo la divulgazione, da parte di Peracchi, della notizia riguardo la fine della storia con la sua ex compagna, sono emersi alcuni indizi che contraddicono quello da lui riferito. A far sollevare i dubbi è stata l'azione da parte dell'ex tronista di eliminare repentinamente ogni traccia dei messaggi in cui egli aveva scritto che Mercedesz l'aveva lasciato. In secondo luogo, la stessa affermazione rilasciata da Peracchi, riguardo la presunta rottura risalente ad un mese addietro, verrebbe smentita di fronte ai commenti teneri ed affettuosi che i due ex fidanzati si sono scambiati qualche giorno fa. Alcuni giorni fa, la suadente figlia di Eva Henger ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, al quale l'ex tronista ha commentato con una frase inequivocabile: "Amore..ti amo". Nel medesimo post, sotto il commento di Peracchi, prontamente è apparso il messaggio altrettanto romantico della Henger: "Io di più".

L'enigma riguardo l'esito della love story tra la Henger e Peracchi rimne ancora insoluto, considerato anche l'assoluto silenzio da parte dei due, che in merito alla presunta rottura non hanno confermato nè smentito pubblicamente. Quel che è certo, attiene al fatto che la relazione tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, iniziata nell'estate del 2018, ha attraversato alti e bassi, tra susseguenti rotture e riavvicinamenti. La motivazione alla base dei dissapori tra i due ex fidanzati, era costituito dalla lontanaza tra i due, in quanto lui risiede nella provincia di Piacenza e lei nella città di Roma. Inoltre, un ulteriore causa che ha inciso negativamente nel proseguo sereno del rapporto tra i due, è la diversità di personalità, che avrebbe contribuito a disunirli. Nonostante il sentimento esistente tra i due, che a stento ha fatto progredire la loro relazione, a luglio si sono verificati nuovi segnali di burrasca, che hanno incrinato ancora di più il legame già fragile. Siamo al mese di agosto, la soap opera si è conclusa definitivamente, oppure le puntate riprenderanno a breve?