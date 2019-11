La strana richiesta di Helena Bonham-Carter al principe William

In “The Crown 3” l’attrice britannica Helena Bonham-Carter interpreta la principessa Margaret cogliendo persino le sfumature più nascoste di una personalità complessa e molto interessante. Il suo legame con la royal family inglese, però, non si limita a un ruolo in una delle serie più chiacchierate di Netflix. A quanto pare la Corona d’Inghilterra avrebbe incrociato il cammino della Bonham-Carter un’altra volta, per pochi istanti e da questo incontro sarebbe nato un aneddoto particolare. Come riporta il magazine Marie Claire, lo scorso martedì, durante il programma “Watch What Happens Live” l’attrice ha confermato un gossip di cui si vociferava da tempo. Incalzata dalla curiosità e dalla perseveranza di una fan, Helena Bonham-Carter ha raccontato di aver chiesto al principe William di fare da padrino al battesimo della figlia Nell, nata dal legame con il regista Tim Burton. Non solo. Helena ha ammesso di aver formulato la strana proposta mentre era sbronza.

L’attrice ha confessato: “A un certo punto ero molto ubriaca ed ero determinata a chiedergli di essere il padrino di mia figlia. Lui piuttosto saggiamente ha detto ‘no’”. Poi ha subito chiarito: “Non ero così ubriaca, ma lo ero abbastanza da non bere più. Non era tanto sobrio nemmeno lui. Non in modo eccessivo, era giusto un po’ allegro”. Stando alle rivelazioni di Helena Bonham-Carter, la richiesta non sarebbe stata solo il frutto del clima un po’ euforico, ma anche di un problema “tecnico”. Infatti la diva ha spiegato: “La verità è che ho sprecato tutti i miei amici come padrini del primogenito, Billy ne ha 11. Ho pensato di fare qualcosa di bello per Nell, visto che non ne avevamo più nessuno libero. Ho pensato che se le davo il principe William sarebbe bastato”. Difficile contraddire una madre che cerca il meglio per i figli. Dal canto suo “l’allegro” principe William avrebbe infranto i sogni di Helena Bonham-Carter con poche, semplici parole ricordate dalla stessa attrice: “Mi ha semplicemente detto: ‘Non vuoi che faccia da padrino a tua figlia’ e se ne è andato. Ovviamente non ha funzionato”.

Il principe William, alticcio o meno, avrebbe compreso che il desiderio della Bonham-Carter era dettato solo dal momento particolare (forse). È altrettanto probabile che non volesse prendere un impegno simile con una persona che conosceva ma, come sottolinea Marie Claire, con la quale non aveva una confidenza così profonda. Così, dopo aver opposto un cortese ma netto no, William avrebbe preferito defilarsi con un garbo tutto royal. D’altra parte è comprensibile anche il sogno a occhi aperti dell’attrice (ma forse sarebbe meglio dire illusione, dipende dai punti di vista). Peccato che il duca di Cambridge non abbia fatto da padrino di battesimo neanche a baby Archie, figlio del fratello Harry.

L’aneddoto che ha visto protagonisti il principe William e Helena Bonham-Carter sarebbe avvenuto nel 2014 al Castello di Windsor, durante una cena di beneficenza in onore del Royal Marsden Cancer Hospital, di cui il primogenito di Lady Diana è presidente. Quella sera, ricorda il People, c’erano 200 ospiti tra cui Emma Watson, Cate Blanchett e Kate Moss. Era presente anche lo stilista Ralph Lauren, che annunciò la fondazione di un nuovo istituto di ricerca per il cancro al seno nell’ospedale. Il principe William era seduto tra la moglie di Ralph Lauren e Ian Molson, direttore generale del Royal Marsden Cancer Hospital.