Striscia la notizia bacchetta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, spericolati in auto

Dopo essere stati al centro del gossip per aver presenziato all'evento del trentennale dall'inaugurazione del Demas di MIlano - una rinomata boutique di abiti da cerimonia- Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati protagonisti della nuova puntata di Striscia la notizia.

Nel nuovo episodio del noto tg-satirico di Antonio Ricci e trasmesso su Canale 5, l'inviato Max Laudadio ha mostrato alcuni rvm alla coppia - formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser- che immortalano i due vip mentre compiono dei gesti discutibili, a bordo di un'auto. Alla visione del primo rvm, contenente le immagini in cui Cecilia è in un'auto guidata da un amico, la modella Rodriguez ammette il suo errore -quello di avere il cane in braccio, per poi farlo affacciare con la testa fuori dal finestrino- commentandolo così a Laudadio: “Sì, hai ragione. Non lo farò più. Mi ha sgridato anche la polizia, perché non si mette il cane avanti“. Nel secondo videofilmato, il fidanzato di Cecilia, Ignazio Moser, è immortalato mentre è alla guida, intento a filmare dei video da condividere sui social network. E l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, alla visione dell'rvm che lo vede protagonista, di tutta risposta fa sapere: “Ammetto che l’ho fatto anche in Italia, ma in questo video mi trovavo negli Stati Uniti”.

Nell'ultima puntata di Striscia, in cui Max Laudadio ha bacchettato i due ex gieffini, gli stessi, Cecilia e Ignazio, si sono scusati per i loro discutibili atteggiamenti recentemente assunti. In una precedente puntata di Striscia la notizia, Ignazio Moser era finito nell'elenco dei vip che, a detta dell'esperto di marketing e comunicazione nonché inviato di Striscia, Marco Casimani Calzolari, hanno violato una regola in materia di Social Media Marketing, stabilita dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato insieme a Codacons e Unione Nazionale dei Consumatori. Secondo la regola in questione, la promozione effettuata dagli influencer di prodotti e/o servizi deve essere chiaramente visibile nei post pubblicitari condivisi con gli utenti della rete. I web influencer sono, infatti, tenuti ad aggiungere l'hashtag #adv nella descrizione di ogni post pubblicitario, una regola quest'ultima che Ignazio Moser, secondo Striscia, non ha rispettato insieme ad altri vip.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez verso le nozze

Secondo quanto recentemente spifferato dal giornale diretto da Roberto Alessi, Novella 2000, all'evento milanese celebratosi per il trentennale dall'inaugurazione della boutique Demas di Milano, Ignazio Moser ha palesato alla fidanzata la volontà di convolare a nozze con lei, esclamandole: "Sì, ti sposo, ti voglio sposare!". Alle inaspettate parole pronunciate dall'ex ciclista, Cecilia ha replicato prontamente, con tono ironico: "Ma se non mi vuoi sposare!". E, di tutta risposta, Ignazio ha smentito la fidanzata: “Guarda che sei sempre stata tu quella che non mi voleva sposare!”.

