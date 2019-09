Striscia la notizia riparte da Ezio Greggio e Michelle Hunziker

Prenderà domani il via la nuova edizione, la 32esima, di Striscia la Notizia. Lunedì 23 settembre, alle 20.35 dietro lo storico bancone di Striscia la Notizia, ci saranno Ezio Greggio e Michelle Hunziker, una coppia ormai rodata che come da tradizione apre la stagione del tg satirico di Canale5.

Immancabile la presenza delle veline e per la terza stagione di seguito sono state riconfermate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le due ragazze sono reduci dall'esperienza di successo come conduttrici di Paperissima Sprint. Michelle Hunziker ed Ezio Greggio saranno protagonisti dietro il bancone di Striscia la notizia fino al prossimo 5 ottobre, quando verranno sostituiti. Dopo l'esperienza al tg satirico, la bionda svizzera dovrebbe prendere il testimone di Maria De Filippi alla guida di Amici Celebrities. Al posto della Hunziker tornerà Enzo Iacchetti, per ricomporre la storica coppia di Striscia la Notizia fino all'Epifania. Come ormai consuetudine, i mesi invernali saranno affidati al duo comico Ficarra e Picone, che a fine stagione lasceranno il posto al ritorno di Michelle Hunziker, che farà coppia con Gerry Scotti.

È stato riconfermato in toto il lotto degli storici inviati del tg satirico di Antonio Ricci. Valerio Staffelli, Gimmy Ghione, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Moreno Morello, Stefania Petyx, Luca Abete e Capitan Ventosa, solo per citarne alcuni, torneranno a mostrare le loro inchieste e a mostrare abusi, disservizi e irregolarità nel nostro Paese ma non solo. Immancabili i trasformisti, pronti a “importunare” i politici fuori dai palazzi del potere: Valeria Graci, Gianpalo Fabrizio, Sergio Friscia e Dario Ballantini che regaleranno momenti esilaranti al programma. Torneranno anche Cristiano Militello con la sua amatissima rubrica “Striscia lo striscione”, Cristina Gabetti con “Occhio al futuro” e Luca Sardella con “Speranza Verde.” Sono previste nuove rubriche che partiranno nel corso dell'edizione e nuovi inviati che cercheranno di conquistare il cuore del pubblico a casa per diventare una presenza costante di Striscia la notizia, uno dei programmi più longevi della prima rete del Biscione.